علم الهدی: هرکسی با سفره مردم بازی کند، خائن است

آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در خطبه سیاسی این هفته که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی اظهار کرد: امیدواریم این تکریم و بزرگداشت در برابر نیرویی که علاوه بر مسئولیت‌های نظام، مجری فرمان‌های الهی نیز هست، نیروی عظیمی عنایت بفرماید.

امام جمعه مشهد افزود: نیروی انتظامی به گفته مقام معظم رهبری محور اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران است؛ با این نیرو اجرای هیچ توطئه و فتنه‌ای به‌وسیله عوامل مزدور دشمن در کشور قابل تحقق نیست.

وی ادامه داد: این نیروی خدمتگزار در رسالت خود و در تربت پاک و مقدس امام هشتم (ع) از یک امتیاز و فعالیت بیشتری برخوردار است، آنچه تقویم آماده‌باش نیروی انتظامی در تمام کشور اقتضا می‌کند با آنچه در این استان و شهر به‌خصوص در نقاط پیک زیارتی وجود دارد، ۱۲۰ روز اختلاف دارد؛ در همین راستا این نیرو بیشتر نیز مورد رأفت امام رضا (ع) قرار خواهند گرفت.

علم الهدی با اشاره به برگزاری کنگره ۱۸ هزار و یک شهید استان خراسان رضوی گفت: مشهد شهر شهادت است؛ از همان روزی که امام رضا (ع) در این خاک به شهادت رسیدند؛ اسم این شهر مشهد گذاشته شد؛ امروز روز دهم ربیع‌الثانی است که مثل امروز حرم علی بن موسی‌الرضا (ع) در محاصره روس‌ها قرار گرفت و آن‌ها به بهانه متفرق کردن مردم، گنبد حرم را به توپ بستند گنبد حرم را با توپ هدف قرار دادند.

امام جمعه مشهد تأکید کرد: اگر شما همه این بحران‌ها را در نظر بگیرید، متوجه خواهید شد که هرکجا مردم با قدرت ایستادگی کردند، دشمن عقب‌نشینی کرده است، اما آنجا که اختلاف بین مردم و مسلمانان افتاد، اینجا مرکز توپ بندی دشمنان کافر اسلام شد که حریم مطهر رضوی را مورد اهانت قرار دادند.

وی با بیان اینکه آنچه دین و اسلام ما را در مقابل دشمن محافظت کرده است، شهیدان فداکاری است که مردانه و با مقاومت مسیر شهادت را طی کردند، ابراز کرد: اسم این کنگره ۱۸ هزار و یک شهید گذاشته شد، درحالی‌که شهدای خراسان رضوی ۱۸ هزار نفر هستند؛ به این دلیل که هرکسی بداند بعد از ۱۸ هزار نفر، شهید بعدی اوست، ما بایستی توجه داشته باشیم در مسئله شهادت این مطرح نیست که جان بدهیم؛ بلکه شهادت یک مسیر و خط است که در آن دین‌محور اصلی زندگی ماست؛ شهادت قسمت شدنی نیست بلکه انتخاب کردنی است.

علم الهدی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در مورد جایگاه خراسان افزود: «اگر می‌توانستیم تاریخ انقلاب را بنویسیم و گذشته این مبارزه را ثبت کنیم، متوجه خواهید شد که برکات خراسان و این حرم رضوی در انقلاب ما چقدر مؤثر بوده است».

امام جمعه مشهد با بیان اینکه انقلاب نیز ریشه در خراسان دارد و خراسانی‌ها در نظام ستم‌شاهی در عناوین مختلف مقاومت و مبارزه کردند، ادامه داد: ایشان همچنین می‌فرمایند «ما باید از پیام شهیدان برای آراستنِ درستِ زندگی استفاده کنیم؛ ما احتیاج به سامان‌بخشیِ زندگیِ جمعی داریم، در جامعه‌ی خودمان و در جامعه‌ی جهانی؛ به کمک شهیدان و آثار شهیدان می‌شود این کار را انجام داد».

وی با اشاره به اینکه کنگره ۱۸ هزار شهید، هجده هزار معلم قدرت و انسجام را به ما معرفی می‌کند، عنوان کرد: آنچه در دفاع ۱۲ روزه ما رخ داد، مقاومت و قدرت انسجام مردم بود؛ این انسجام شامل سه مؤلفه خداباوری، خودباوری و مردم‌باوری است؛ اگر این سه باور در جامعه ما حاکم شد؛ ما قدرت و انسجاممان در مقابل تمام دنیا کامل شده است و می‌توانیم در مقابل همه بایستیم.

علم الهدی با تأکید بر اینکه دشمن نیز سعی دارد این سه باور را بر هم بزند، خاطرنشان کرد: دشمن می‌خواهد خداباوری را با توسعه مفاسد اخلاقی و اجتماعی در جامعه ما از بین ببرد؛ همچنین در جنگ ۱۲ روزه اخیر آمریکا با حمایت تسلیحاتی از اسرائیل قصد داشت خودباوری ما را نابود کند اما در مقابل جوانان غیور و ایثارگر ما در صنایع موشکی به شکلی عمل کردند که دشمن را شکست دادند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه مردم ما خداشناس و متدین هستند، تأکید کرد: مردم حاضر نیستند با بعضی از جریان‌ها و مسائلی که با دین آن‌ها تعارض دارد، سازگار شوند؛ اینکه هر کسی بیاید با سفره مردم بازی کند نه‌تنها خائن به کشور است بلکه خائن به خداست؛ آن کاسبی که هر روز قیمت ارز و دلار را نگاه می‌کند و بر نرخ اجناس خود می‌افزاید این خائن به خداست و مسلمان نیست.

وی گفت: امیدواریم عزیزان مقتدر ما در نیروی انتظامی، قوه قضاییه و دستگاه‌های دولتی در مقابل این خائنین خدا بایستند که با خون ملت در مقام زیاد کردن ثروت خود برنیایند.