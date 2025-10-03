توقیف آخرین کشتی ناوگان صمود+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری از توقیف آخرین کشتی ناوگان صمود از سوی ارتش رژیم صهیونیستی خبر دادند.

فعالان حاضر در کشتی «مارینت»، که در چارچوب تلاش برای شکستن محاصره غزه همراه با ناوگان الصمود حرکت می‌کرد، اعلام کردند که یک کشتی جنگی اسرائیلی مسیر آن‌ها را مسدود کرده است.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نیروی دریایی این رژیم دقایقی پیش کنترل کشتی «مارینت»، آخرین کشتی از ناوگان «صمود» را نیز به دست گرفته است.

ناوگان صمود اعلام کرد: نیروی دریایی اسرائیل صبح امروز آخرین کشتی باقیمانده از ناوگان کمک های غزه را توقیف کرد. نیروی دریایی اسرائیل تمامی ۴۲ کشتی این ناوگان را توقیف کرده است.