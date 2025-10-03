به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن ترابی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رباط کریم با اشاره به اهمیت معرفی الگوهای شایسته به نسل جوان، حضرت فاطمه معصومه (س) را الگویی کامل برای دختران و زنان امروز دانست و تأکید کرد: ابعاد مختلف زندگی ایشان باید برای جامعه تبیین شود تا دختران بتوانند مسیر زندگی خود را اصلاح کرده و به سعادت و کمال دست یابند.

وی افزود: حضرت فاطمه معصومه (س) در سنین نوجوانی به جایگاه علمی بالایی رسیده بودند و قادر بودند به پرسش‌های پیچیده علمی و اعتقادی بزرگان شیعه پاسخ دهند.

امام جمعه رباط کریم همچنین با قدردانی از حافظان نظم و امنیت در کشور، اظهار داشت: استقرار امنیت در کشور مرهون ایثارگری‌ها و فداکاری‌های پرسنل نیروی انتظامی است. فرماندهان و کارکنان فراجا در موارد بسیاری از جان خود گذشتند تا مردم در امنیت به سر ببرند و احساس ناامنی نکنند، نیروی انتظامی در دفاع مقدس دوازده روزه سربلند بیرون آمد و صد شهید تقدیم نظام اسلامی و ملت ایران نمود.

ترابی در ادامه، با تحلیل تحولات منطقه و طرح‌های پیشنهادی برای آتش‌بس در غزه، گفت: طرح ترامپ برای غزه یک توافق آمریکایی-اسرائیلی و نمایانگر خواسته‌های نتانیاهو است. رژیم صهیونیستی تلاش می‌کند آنچه طی دو سال جنگ غزه به دست نیاورده، از طریق این طرح محقق کند.

وی با اشاره به موضع مقاومت فلسطین خاطرنشان کرد: مقاومت فلسطین سلاح خود را خط قرمز می‌داند و هرگز بر سر آن مذاکره نخواهد کرد. ملت فلسطین که بیش از هفتاد سال برای آزادی سرزمینشان می‌جنگند، هرگز کشور خود را دو دستی تسلیم ترامپ و نتانیاهو نخواهند کرد.

امام جمعه رباط کریم تأکید کرد: طرح ترامپ برای غزه، صلح نیست بلکه برنامه‌ای برای تسلیم است که اشغالگری صهیونیست‌ها را مشروعیت می‌بخشد.

وی در پایان، حمله رژیم صهیونیستی به ناوگان دریایی صمود را محکوم و اظهار داشت: این اقدام نقض قوانین بین‌المللی و عملی تروریستی است که موجی از خشم و نفرت جهانی را برانگیخته و انزوای صهیونیست‌ها را تشدید کرده است.