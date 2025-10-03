واکنش اردوغان به پاسخ حماس: گامی سازنده و مهم برای صلح پایدار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه اعلام کرد: «پاسخ حماس به طرح آتش‌بس در غزه، گامی سازنده و مهم در راستای دستیابی به صلحی پایدار است.

اردوغان تأکید کرد: کاری که اکنون باید انجام شود، این است که اسرائیل فوراً تمامی حملات خود را متوقف کرده و به طرح آتش‌بس متعهد شود.

رئیس‌جمهور ترکیه افزود: باید بدون تأخیر، تمامی اقدامات برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به غزه و تحقق صلحی دائمی برداشته شود.

ساعاتی پیش نیز وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کرد که پاسخ حماس به طرح رئیس‌جمهور ترامپ، امکان تسریع در برقراری آتش‌بس فوری در غزه، تضمین ورود کمک‌های بشردوستانه و دستیابی به صلحی پایدار را فراهم می‌کند.

این وزارتخانه افزود: اسرائیل باید فوراً حملات خود علیه ساکنان غزه را متوقف کند و ما از طرفین می‌خواهیم که بدون تأخیر مذاکراتی را آغاز کنند که به تثبیت آتش‌بس منجر شود.