کمیته امداد استان سمنان ۳ هزار شغل ایجاد کرد

سمنان- مدیرکل کمیته امداد استان سمنان از ایجاد نزدیک به سه هزار شغل توسط این نهاد انقلابی طی سال جاری در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین ذوالفقاری صبح شنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی کمیته امداد استان سمنان از ایجاد دو هزار و ۹۸۰ شغل برای مددجویان کمیته امداد از ابتدای سال جاری در استان خبر داد.

وی افزود: برای ایجاد فرصت‌های شغلی قریب به ۴۱۳ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه از منابع بانکی و صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت و سایر منابع به مددجویان و نیازمندان واجد شرایط جویای شغل پرداخت می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان با اشاره به اینکه کمیته امداد توانست طی سه سال متوالی رتبه نخست اشتغال کشور را کسب کند، بیان کرد: یکی از راهبردهای این نهاد توانمندی مددجویان استان سمنان و رسیدن به استقلال مالی با ایجاد اشتغال است.

ذوالفقاری ایجاد اشتغال درزمینهٔ های حمل‌ونقل، اجرای پنل های خورشیدی، ایجاد و حمایت از مشاغل دانش‌بنیان، خدماتی، دامپروری، طیور و زنبورداری، صنعتی، صنایع‌دستی، راهبری شغلی برشمرد.

وی افزود: استعداد سنجی، آموزش مهارت فنی و حرفه‌ای، پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی، ایجاد زنجیره شغلی و استفاده از راهبران شغلی تنها گوشه‌ای از خدمات اشتغال این نهاد است.

