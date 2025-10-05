حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگو با خبرنگار مهر و در واکنش به فعالسازی مکانیسم ماشه، اظهار کرد: متأسفانه یکی از مشکلات اصلی در این موضوع، کمکاری مسئولان دولتی در اطلاعرسانی شفاف به مردم درباره اثرات واقعی مکانیسم ماشه است. حتی در یکی از جلسات غیرعلنی مجلس که با حضور هیئت دولت برگزار شد، مسئولان به صراحت اعلام کردند که آمادگی لازم برای هر شرایطی را دارند، اما متأسفانه این مطالب بهطور گسترده به مردم منتقل نمیشود.
وی افزود: در حالی که مسئولان دولتی خود به خوبی میدانند مکانیسم ماشه صرفاً شامل حوزههای نظامی و هستهای است و فعالیتهای تجاری روزمره کشور را تحت تأثیر قرار نمیدهد، اما این مسئله به درستی به مردم تبیین نشده است. این سکوت و عدم شفافسازی باعث شده است که در فضای مجازی و رسانههای معاند، شایعات و بزرگنماییهایی در این زمینه شکل بگیرد.
نماینده مردم شاهینشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دشمن با سلاحی خالی تلاش میکند اقتصاد کشور را از طریق ترساندن مردم دچار آسیب کند؛ مکانیسم ماشه در واقع یک سلاح خالی است که هدف آن ایجاد رعب و نگرانی در جامعه است.
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هدف دشمن از این شیوه، ضربه زدن به اقتصاد کشور است، اما آن انسجام و اتحاد مردمی که در دوران جنگ ۱۲ روزه باعث شکست محاسبات دشمن شد، امروز هم میتواند عامل موفقیت و مقاومت کشور باشد. همان انسجام و تبعیت از رهبری معظم انقلاب، که در دوران جنگ شکل گرفت، امروز نیز باید حفظ شود.
حاجی دلیگانی تاکید کرد: ملت ایران همیشه هوشیار بوده و میدانند که فعالسازی مکانیسم ماشه، حمله به روند مذاکرات و تلاشهای دیپلماسی بوده است. همانطور که در دوران گذشته، مذاکرات با غربیها بیثمر بود و دشمن با موشک میز مذاکره را زد، امروز نیز با فعالسازی مکانیسم ماشه قصد ضریه زدن به ما را دارند، اما ملت ما همچنان مقاوم و متحد ایستاده است.
