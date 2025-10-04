آخرین جزئیات سقوط بالگرد امدادی در ارتفاعات سنبران

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین کبادی، معاون عملیات سازمان امداد و نجات،در خصوص حادثه امدادرسانی به بانوی کوهنورد در ارتفاعات سنبران اظهار داشت: در روز جمعه یازدهم مهرماه، با تماس نیروی انتظامی و اعلام درخواست کمک از سوی یک بانوی کوهنورد در ارتفاعات شهرستان ازنا، هماهنگیهای لازم با شعبههای جمعیت هلال احمر در لرستان و ازنا انجام شد.
وی ادامه داد: این بانوی کوهنورد همراه تیم ۱۸ نفرهای از یکی از استانها برای صعود تفریحی به قله سنبران رفته بود که در هنگام بازگشت، دچار کاهش هوشیاری، افت دمای بدن و گم شدن مسیر شد و درخواست کمک کرد.
کبادی افزود: با توجه به سختی مسیر، تاریکی هوا و فاصله زیاد تا پایین دست، تیمهای امداد کوهستان پایگاه اشترانکوه به سرعت آماده اعزام شدند و بنا به درخواست هیئت کوهنوردی لرستان، انتقال نیروهای عملیاتی با بالگرد انجام شد.
وی گفت: متأسفانه در هنگام فرود اضطراری بالگرد در منطقه چال کبود، سانحهای رخ داد که در آن دو نفر از اعضای تیم پروازی شامل کاپیتان بالگرد و یک مهندس جان خود را از دست دادند.
معاون عملیات سازمان امداد و نجات افزود: تیم داخل بالگرد بلافاصله اقدام به کمکرسانی کردند و مجروحان به منطقه جهانپناه منتقل شدند. همچنین ۱۰ تیم عملیاتی از امداد کوهستان الیگودرز، واکنش سریع لرستان، هیئت کوهنوردی و موتورسواری لرستان به منطقه اعزام شدند.
وی گفت: در گزارش اولیه، مجروحان دچار آسیبهای جسمانی شامل شکستگی دنده و سایر جراحات بودند که پس از اقدامات اولیه پزشکی در چند ایستگاه امدادی، با همکاری تیمهای تلهمدیسین وضعیت آنها پایدار نگه داشته شد.
کبادی در ادامه بیان کرد: با هماهنگیهای صورت گرفته، بالگرد هوانیروز و اورژانس در بامداد به منطقه اعزام شدند و مجروحان به مراکز درمانی منتقل شدند که وضعیت جسمانی آنها مناسب گزارش شده است.
وی تاکید کرد: با توجه به پیچیدگی و فنی بودن این حادثه هوایی، از انتشار اخبار غیرکارشناسی و هیجانی خودداری شود تا بررسیهای کمیتههای تخصصی سازمان هواپیمایی کشوری و امداد هوایی به درستی انجام شود.
کبادی در پایان گفت: شبکه امداد و نجات کشور در بالاترین سطح آمادگی برای انجام عملیات در سختترین شرایط جوی و بحرانی قرار دارد و از مردم درخواست میکنیم برای سلامتی امدادگران دعا کنند.
