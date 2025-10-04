تساوی بدون گل تراکتور و فولاد در دیداری پر افت و خیز

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال فولاد خوزستان و تراکتور تبریز از ساعت ۲۰:۱۵ شامگاه امروز در هفته ششم لیگ برتر در ورزشگاه شهدای فولاد اهواز برگزار شد که با تساوی بدون گل به پایان رسید.

شاگردان یحیی گل‌محمدی در فولاد خوزستان در این بازی موقعیت های خوب گلزنی را یکی پس از دیگری خراب کردند تا دروازه علیرضا بیرانوند به لطف دفاع مستحکم تراکتور بسته بماند.

از سوی دیگر دراگان اسکوچیچ سعی داشت در نیمه دوم با استفاده از سرعت بالای امیرحسین حسین زاده، دروژدک و سپس از زمان ورود اشتراکالی، ضدحمله های خطرناکی را روی دروازه میزبان ایجاد کند. آنها در این امر نیز موفق بودند اما دفاع جسور فولاد مانع از به ثمر رسیدن گل شد تا دیگر بازی امشب لیگ برتر نیز بدون گل به پایان برسد.

شایان ذکر است دیدار تیم های سپاهان و ذوب آهن نیز امروز برگزار شد که گلی را در بر نداشت.