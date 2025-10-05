  1. ورزش
تیم ملی پارادوومیدانی ایران سوم جهان شد؛ کسب ۱۵ مدال طلا، نقره و برنز

ملی پوش پارادوومیدانی کشورمان در ماده پرتاب وزنه رکورد جهان را شکست و طلا گرفت. با این مدال کار اعضای تیم ملی پارادوومیدانی ایران در این مسابقات با کسب ۱۵ مدال بسته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین روز رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان، امروز (یکشنبه)، صادق بیت‌سیاح ملی پوش کشورمان در ماده پرتاب نیزه کلاس F۴۱ به مصاف حریفان خود رفت و با ثبت رکورد ۴۸.۸۶ متر موفق به کسب مدال طلا و عنوان قهرمانی جهان شد.

کاروان پارادوومیدانی کشورمان با کسب ۱۵ مدال رنگارنگ به کار خود در این مسابقات پایان داد که این مدال‌ها شامل ۸ مدال طلا توسط امیرحسین علیپور، الهام صالحی، سعید افروز، حسن باجلوند، علی اصغر جوانمردی، علی بازیار، یاسین خسروی، مهران نکویی مجد و صادق بیت سیاح، دو مدال نقره توسط مهدی اولاد و هاجر صفرزاده و ۴ برنز توسط امان‌الله پاپی، الهام صالحی، زینب مرادی و عرفان بندری بود.

ملی پوشان دوومیدانی ایران در پایان این مسابقات به عنوان سوم جهان دست یافتند.

