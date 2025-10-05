تیم ملی پارادوومیدانی ایران سوم جهان شد؛ کسب ۱۵ مدال طلا، نقره و برنز

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین روز رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان، امروز (یکشنبه)، صادق بیت‌سیاح ملی پوش کشورمان در ماده پرتاب نیزه کلاس F۴۱ به مصاف حریفان خود رفت و با ثبت رکورد ۴۸.۸۶ متر موفق به کسب مدال طلا و عنوان قهرمانی جهان شد.

کاروان پارادوومیدانی کشورمان با کسب ۱۵ مدال رنگارنگ به کار خود در این مسابقات پایان داد که این مدال‌ها شامل ۸ مدال طلا توسط امیرحسین علیپور، الهام صالحی، سعید افروز، حسن باجلوند، علی اصغر جوانمردی، علی بازیار، یاسین خسروی، مهران نکویی مجد و صادق بیت سیاح، دو مدال نقره توسط مهدی اولاد و هاجر صفرزاده و ۴ برنز توسط امان‌الله پاپی، الهام صالحی، زینب مرادی و عرفان بندری بود.

ملی پوشان دوومیدانی ایران در پایان این مسابقات به عنوان سوم جهان دست یافتند.