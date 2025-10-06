  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۹:۴۵

بیت کوین دوباره عقب نشست بازار ارزهای مجازی قرمز شد

در معاملات بازار جهانی ارزهای مجازی قیمت بیت کوین پس از رشد خوب دیروز، امروز منفی شد و به زیر ۱۲۴ هزار دلار رسید. 

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کوین مارکت کپ، در معاملات امروز بازار جهانی ارزهای مجازی تقریبا اکثر ارزهای مطرح بازار به جز بایننس منفی شدند.

بر همین اساس بیت کوین ۱.۴ درصد پایین آمد و در حالی که دیروز برای ساعاتی از ۱۲۵ هزار دلار هم عبور کرده بود، امروز با قیمت ۱۲۳ هزار و ۵۰۵ دلار در حال معامله است.

با احتساب این افت قیمت ارزش کل بازار جهانی بیت کوین به ۲.۴ تریلیون دلار کاهش یافته است.

از طرفی اتریوم‌ هم ۱.۱ درصد منفی شد و در حال حاضر با قیمت ۴ هزار و ۵۱۶ دلار در حال معامله است.

در میان ۱۰ ارز مطرح بازار بازنده امروز دوج کوین بود که ۳.۷ درصد از ارزش خود را از دست داد و هم اکنون ۰.۲۵۲۸ دلار در هر واحد دست به دست می شود.

بر خلاف دیگر ارزها اما بایننس نه تنها منفی نشد بلکه با ۰.۷۷ درصد رشد نسبت به دیروز با قیمت یک هزار و ۱۸۹ دلار در حال خریدوفروش شدن است.

به طور کلی در معاملات ساعات گذشته ارزش کل بازار جهانی ارزهای مجازی ۱.۳۹ درصد کاهش یافت و به ۴.۲۱ تریلیون دلار عقب نشست.

طی ۲۴ ساعت گذشته این بازار ۱۶۹ میلیارد دلار حجم خورده که نسبت به دیروز ۳۱ درصد رشد داشته است؛ از این حجم البته ۵۸ درصد مربوط به معاملات بیت کوین و ۱۳ درصد اتریوم بوده است.

کد خبر 6613031
محمدحسین سیف اللهی مقدم

