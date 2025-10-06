استاندار کرمانشاه: پنج دیدار فشرده در پایتخت برای توسعه استان

منوچهر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات سفر کاری خود به پایتخت اظهار داشت: امروز پنج دیدار مهم با مسئولان ملی داشتیم که نتایج قابلتوجهی برای توسعه استان به همراه داشت.
وی افزود: در نخستین دیدار، با مدیرعامل یکی از بانکها جلسهای برگزار شد که محور اصلی آن تسریع در پرداخت تسهیلات سفر بود. با توجه به اینکه حدود ۲ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات در حوزه یادشده پیشبینی شده، مقرر شد پرداخت آن سرعت بیشتری بگیرد. همچنین در این نشست درباره حمایت از چند واحد تولیدی و صنعتی و تقویت بخش کشاورزی نیز گفتوگو شد. استاندار کرمانشاه تأکید کرد: خوشبختانه این بانک در زمینه پرداخت تسهیلات سفر تاکنون پیشرو بوده و عملکرد مطلوبی داشته است.
حبیبی دومین دیدار خود را با رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور عنوان کرد و گفت: در این نشست که دو تن از نمایندگان مجلس نیز حضور داشتند، مسائل جامعه ایثارگری بهویژه در حوزه مسکن، دارو، درمان و خدمات رفاهی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات بسیار خوبی اتخاذ شد. وی افزود: همچنین مقرر گردید معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید کشور حداکثر تا یک ماه آینده به استان سفر کنند تا ضمن بازدید میدانی، موضوعات مرتبط با جامعه ایثارگری کرمانشاه از نزدیک بررسی شود.
استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به دیدار سوم خود با رئیس دانشگاه جامع علمی–کاربردی کشور گفت: در این نشست، توسعه آموزشهای مهارتمحور بهمنظور کاهش نرخ بیکاری و رونق کسبوکار مورد تأکید قرار گرفت. علاوه بر این، درباره راهاندازی مراکز علمی در حوزههای فرهنگ و هنر، نفت و پتروشیمی و هوانوردی در استان توافقات مهمی صورت گرفت و دانشگاه علمی–کاربردی آمادگی خود را برای اجرای این برنامهها اعلام کرد.
وی درباره چهارمین دیدار خود با قائممقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور نیز گفت: در این جلسه، موضوعات مهمی چون تکمیل موزه بزرگ کرمانشاه، ثبت جهانی محور تاریخی ساسانی از معبد آناهیتا تا قصر شیرین، و تسریع در اجرای سد حواسان که به دلیل مسائل باستانشناسی کند شده بود، مطرح و تصمیماتی اتخاذ شد. همچنین در خصوص مشکلات ساختوساز در محدوده منطقه شکارگاه و رفع موانع پیشروی ساکنان نیز مصوباتی بهمنظور حل مشکلات مردم اتخاذ گردید.
حبیبی در پایان از پنجمین دیدار خود با مدیران هلدینگ عمرانی و ساختمانی بنیاد مستضعفان یاد کرد و گفت: این جلسه تا ساعت ۱۰ شب ادامه داشت و محور اصلی آن تسریع در تکمیل پروژه تجاری–اداری کرمانشاه و نیز مجموعه هتل پارسیان بود. وی اظهار امیدواری کرد که با تصمیمات اتخاذشده، روند تکمیل این طرحها سرعت گیرد و بهزودی به بهرهبرداری برسند.
استاندار کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه این دیدارها با هدف رفع موانع توسعه استان، حمایت از بخش تولید، ارتقای خدمات به ایثارگران و گسترش زیرساختهای فرهنگی و گردشگری انجام شد و انشاءالله ثمرات آن در آینده نزدیک برای مردم استان ملموس خواهد بود.
کرمانشاه- استاندار کرمانشاه از برگزاری پنج نشست مهم در تهران با هدف پیگیری مطالبات و پروژههای اولویتدار استان خبر داد.
منوچهر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات سفر کاری خود به پایتخت اظهار داشت: امروز پنج دیدار مهم با مسئولان ملی داشتیم که نتایج قابلتوجهی برای توسعه استان به همراه داشت.
نظر شما