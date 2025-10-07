محمدرضا انصاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آموزش‌های مهارتی به عنوان یکی از راهکارهای کلیدی در کاهش بیکاری و ارتقای سطح مهارت‌های شغلی افراد شناخته می‌شود.

وی یادآور شد: در شرایط کنونی بازار کار، با توجه به تغییرات سریع و نیازهای متنوع شغلی، کسب مهارت‌های عملی و کاربردی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان زنجان تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که قشر متوسط به پایین جامعه می‌تواند با پیگیری مسیرهای مهارتی، به شغل‌های مناسب دست یابد که این روش نه تنها سرعت بیشتری در ورود به بازار کار دارد، بلکه افراد را به مهارت‌های لازم برای انجام وظایف شغلی مجهز می‌کند.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی پس از اتمام تحصیلات خود با چالش بیکاری مواجه هستند، خاطرنشان کرد: این امر نشان‌دهنده این نکته است که صرفاً داشتن دانش تئوری برای موفقیت در بازار کار کافی نیست و نیاز به آموزش‌های عملی و مهارت‌های شغلی به شدت احساس می‌شود.

انصاری عنوان کرد: در این راستا، همکاری‌های دولتی و غیردولتی در زمینه آموزش‌های مهارتی می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر و کاهش نرخ بیکاری کمک کند و این اقدامات به افراد این امکان را می‌دهد که با مهارت‌های لازم وارد بازار کار شوند و در نتیجه، به رونق اقتصادی کشور کمک کنند.

وی ابراز کرد: توجه به آموزش‌های مهارتی نه تنها برای افراد جویای کار، بلکه برای توسعه پایدار جامعه نیز ضروری است و باید به صورت جدی‌تر مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان زنجان نعداد مهارت‌آموزان در استان زنجان را 11 هزار نفر دوره برشمرد و گفت: ۵۸ درصد آموزش‌گیرندگان بانوان هستند که بیشترین استقبال آن‌ها از رشته‌ها آی تی، مراقبت و زیبایی و رشته‌های صنایع دستی است.