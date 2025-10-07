به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمید پورمحمدی در مراسم رونمایی از برنامه راهبردی هشتساله دوم فدراسیون کشتی که ظهر امروز سه شنبه در فدراسیون کشتی برگزار شد، با قدردانی از قهرمانان، مدیران و خانواده بزرگ ورزش کشور اظهار داشت: در کنار قهرمان ملی و رئیس فدراسیون و همه عزیزان خانواده ورزش که در این مراسم حضور دارند، توفیق پیدا کردم تا پیش از هر سخنی، موفقیتهای ارزشمند تیمهای ملی کشتی را تبریک بگویم و امیدوارم این دستاوردها نقطه عطفی برای کل ورزش ایران، بهویژه کشتی، باشد.
وی افزود: هر سال شاهد درخشش غرورآفرین ورزشکاران ایرانی بهویژه در کشتی هستیم. اما باید توجه داشت که هیچ موفقیتی اتفاقی نیست؛ موفقیت با شانس و تقویم رقم نمیخورد، بلکه نتیجه اشتیاق سوزان، تلاش خستگیناپذیر و کار از جانگذشته است. باید قطرهقطره جمع کرد تا رود شکل بگیرد، و آجر به آجر گذاشت تا بنای موفقیت ساخته شود.
پورمحمدی تصریح کرد: توفیقات بزرگ کشتی حاصل برنامهریزی دقیق، پشتکار شبانهروزی و همت بلند قهرمانانی است که برای اهتزاز پرچم ایران از جان مایه گذاشتند. بسیاری از افراد تلاش میکنند اما به موفقیت نمیرسند؛ چون برنامه ندارند. تلاش بدون برنامه مانند حرکتی بیهدف است که نتیجهای در پی ندارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: کار بزرگی که در فدراسیون کشتی انجام شده، تلفیق تلاش با برنامهریزی است. در این مجموعه، زمان و منابع بهدرستی مدیریت شد و در کوتاهترین زمان، بهترین مسیر و عالیترین اهداف انتخاب گردید. این نشاندهنده نگاه حرفهای و مدیریتی در رأس فدراسیون است.
وی گفت: به همین دلیل لازم میدانم از علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی، و همچنین وزیر محترم ورزش و جوانان بهخاطر این تلاشها و تدوین برنامهای منسجم و آیندهنگر تقدیر و تشکر کنم. کشتی امروز الگویی از برنامهریزی موفق و مدیریت کارآمد در ورزش کشور است. تلاش شبانهروزی همراه با برنامهریزی دقیق، جایگاه فدراسیون کشتی را در میان سایر رشتههای ورزشی متمایز کرده است. این فدراسیون نشان داده که موفقیت، حاصل معجزه یا شانس نیست، بلکه نتیجه حرکت مستمر، تعهد و تدبیر است.
وی افزود: همه رشتههای ورزشی برای ما ارزشمندند، اما کشتی با باورهای اصیل، معنویت و غرور ملی ما گره خورده است. اینجا سرزمین امیرالمؤمنین علی(ع)، رستم، زال، تختی و شهدای گرانقدر است. اگر کشتی را نماد غیرت ایرانی بدانیم، درخشش قهرمانان آن با تمام ستارگان دیگر تفاوت دارد. هر موفقیت کشتی سلولسلول جامعه را به شوق، امید و غرور وامیدارد؛ گویی تمدنی بزرگ پشت این رشته ایستاده است.
پورمحمدی با اشاره به کشف استعدادها از مناطق محروم کشور خاطرنشان کرد: باید از فدراسیون کشتی به خاطر نگاه عدالتمحور و استعدادیابی گسترده قدردانی کرد. این فدراسیون از محرومترین نقاط کشور قهرمانانی را به صحنه آورده که امروز افتخار ملی ما هستند. منطقه شمال خوزستان، که شاید از سیستان و بلوچستان هم محرومتر باشد، توانسته هفت گوهر درخشان را تحویل ورزش کشور دهد. یکی از نمونههای بارز آن پیام احمدی است که در ۱۷ سالگی نخستین مدال بینالمللی خود را کسب کرد و ادامهدهنده مسیر درخشان جهانپهلوان تختی است.
وی ضمن تقدیم سلام رئیسجمهور به حاضران گفت: جناب رئیسجمهور به بنده مأموریت دادند تا اعلام کنم دولت از هیچ حمایتی برای موفقیت ورزش کشور، بهویژه کشتی، دریغ نخواهد کرد. هر آنچه در توان ما باشد با اخلاص و رعایت عدالت در اختیار این مسیر پرافتخار قرار میگیرد.
معاون سازمان برنامه و بودجه کشور در پایان تأکید کرد: این نسل از قهرمانان، سرمایههای اصلی ایران هستند. برنامه دوم راهبردی فدراسیون کشتی، با محوریت معنویت، توجه به مناطق محروم و تکیه بر برنامهریزی علمی، میتواند الگویی برای کل ورزش کشور باشد. مجدداً از وزیر محترم ورزش و جناب آقای دبیر تشکر میکنم که چنین برنامهای مدبرانه و هدفمند را آغاز کردند. موفقیت هیچگاه اتفاقی نیست؛ نتیجه تدبیر، برنامه و پشتکار است.
نظر شما