به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علیزاده روز سه‌شنبه اظهار کرد: این پرونده‌های تعزیراتی توسط بازرسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان هشترود و در راستای نظارت بر تامین ، تولید و نظارت بر قیمت‌ مرغ زنده درب مرغداری و کنترل بازار گوشت مرغ تشکیل شده و در سامانه سیمبا (سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی) ثبت و به تعزیرات حکومتی شهرستان ارسال گردیده است.

وی افزود: هدف از اجرای این طرح، نظارت مؤثر بر قیمت مرغ زنده در سطح مرغداری‌ها و جلوگیری از تخلفات احتمالی در زنجیره تولید و عرضه است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هشترود همچنین تأکید کرد: بازرسی‌ها به صورت مستمر و روزانه در حال انجام بوده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی لازم از طریق مراجع ذی‌صلاح صورت خواهد گرفت.