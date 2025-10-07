  1. استانها
علیزاده: پرونده تعزیراتی برای گران‌فروشی مرغ زنده در هشترود تشکیل شد

تبریز- مدیر جهاد کشاورزی هشترود از تشکیل تعداد ۱۹ فقره پرونده تعزیراتی در خصوص گران‌فروشی مرغ زنده در مرغداری‌ها تا تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علیزاده روز سه‌شنبه اظهار کرد: این پرونده‌های تعزیراتی توسط بازرسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان هشترود و در راستای نظارت بر تامین ، تولید و نظارت بر قیمت‌ مرغ زنده درب مرغداری و کنترل بازار گوشت مرغ تشکیل شده و در سامانه سیمبا (سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی) ثبت و به تعزیرات حکومتی شهرستان ارسال گردیده است.

وی افزود: هدف از اجرای این طرح، نظارت مؤثر بر قیمت مرغ زنده در سطح مرغداری‌ها و جلوگیری از تخلفات احتمالی در زنجیره تولید و عرضه است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هشترود همچنین تأکید کرد: بازرسی‌ها به صورت مستمر و روزانه در حال انجام بوده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی لازم از طریق مراجع ذی‌صلاح صورت خواهد گرفت.

