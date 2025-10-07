به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا امروز سه شنبه در دیدار با مارک کارنی نخست وزیر کانادا در کاخ سفید در سخنانی بدون آنکه اشاره ای به ادامه جنایت های رژیم صهیونیستی علیه ساکنان اصلی سرزمین فلسطین اشاره ای داشته باشد، ادعا کرد: درگیر مذاکرات جدی در مورد وضعیت غزه هستیم. من در مورد مسئله غزه با نخست وزیر کانادا گفتگو خواهم کرد. فرصت واقعی برای دستیابی به پیشرفت در مذاکرات غزه وجود دارد و هیچ کشوری با طرح پایان جنگ مخالفت نکرده است. به توافقی که صلح را به خاورمیانه (غرب آسیا) می‌آورد، نزدیک هستیم!

رئیس‌جمهور آمریکا که تحت نفوذ لابی های صهیونیست در کشورش نمی تواند بدعهدی های مکرر اشغالگران صهیونیست را به یاد آورد، مدعی شد: من معتقدم که امکان دستیابی به صلح در خاورمیانه (غرب آسیا) وجود دارد. مذاکرات بسیار جدی در مورد غزه در حال انجام است. ما خواهان آزادی فوری اسیران (اسراء صهیونیست نزد حماس) هستیم و تیم ما در حال حاضر (در مصر) در مذاکرات به سر می برد و تیمی نیز در راه خاورمیانه برای حمایت از مذاکرات است. ما هر کاری که لازم باشد انجام خواهیم داد تا اطمینان حاصل کنیم که هر دو طرف به توافق در مورد غزه پایبند هستند! تضمین اصلی که ما ارائه می‌دهیم مبنی بر اینکه اسرائیل بعداً جنگ را ازسر نخواهد گرفت، این است که ما تمام تلاش خود را برای اطمینان از پایبندی همه طرف ها انجام خواهیم داد! به محض اینکه در مورد غزه به توافق برسیم، تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم که همه به آن پایبند هستند!

دونالد ترامپ، اضافه کرد: توافق تجاری با کانادا بسیار پیچیده است و نیاز به بحث های زیادی دارد.

ترامپ در ادامه دو بار از عبارت «ادغام کانادا و ایالات متحده» استفاده کرده و ادعا کرد که در حال شوخی با نخست وزیر کانادا است.

وی درباره آشفتگی های کشورش نیز گفت: شهرهای ما نرخ جرم و جنایت بالایی را تجربه می‌کنند و اگر شهردار شیکاگو اقدامی نکند، خودمان این کار را خواهیم کرد. ما شهرهای امنی در کشورمان می‌خواهیم. مرزهای ما اکنون بسته و به شدت کنترل می‌شوند. شیکاگو شهر بزرگی است، اما به امنیت نیاز دارد.دموکرات‌ها رهبر ندارند. آنها مرا یاد سومالی می‌اندازند.

این مقام آمریکا گفت: من از پوتین ناامید هستم و بحران روسیه و اوکراین بسیار دشوارتر از خاورمیانه است. چین یک رقیب است و من در هفته‌ های آینده در کره جنوبی با رئیس جمهور این کشور دیدار خواهم کرد.

نخست وزیر کانادا نیز در این دیدار گفت: ما از تلاش‌های ترامپ برای دستیابی به صلح در خاورمیانه حمایت می‌کنیم. ... ما در تلاشیم تا به توافقی با ایالات متحده برسیم که برای هر دو کشور مفید باشد.