جزئیات جدید از مذاکرات آتش بس غزه؛ مخالفت حماس با ۲ بند طرح ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی با اشاره به جزئیات مذاکرات مطرح شده در قاهره برای اجرای طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای آتش بس در غزه اعلام کرد که حماس تاکنون بند خلع سلاح را رد کرده و خواستار خروج کامل رژیم صهیونیستی از نوار غزه است و بر توافق بر سر تمامی بندهای پیشنهاد اصرار دارد و پس از همه اینها، آزادی اسرا صورت می‌گیرد.

بنا بر اعلام این رسانه صهیونیستی هیئت حماس همچنین خواستار تضمین‌هایی برای توقف کامل عملیات نظامی است و تأکید می‌کند که ادامه بمباران نوار غزه، موانعی را در مسیر دستیابی به توافق ایجاد می‌کند.

از سوی دیگر شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که مذاکرات شرم الشیخ امروز نیز در دور نهایی خود با حضور جارد کوشنر و ویتکاف فرستادگان ترامپ، نخست وزیر قطر و رئیس اطلاعات ترکیه ادامه پیدا می کند.