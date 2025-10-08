  1. استانها
  2. زنجان
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۸

بیات منش: اجرای مستمر مانورها و تمرین‌های عملیاتی ضروری است

بیات منش: اجرای مستمر مانورها و تمرین‌های عملیاتی ضروری است

زنجان- معاون امور عمرانی استاندار زنجان با بیان اینکه اجرای مستمر مانورها و تمرین‌های عملیاتی ضروری است، گفت: شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو به‌صورت روزانه در حال خدمت‌رسانی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بیات‌منش صبح چهارشنبه در جریان رزمایش عملیاتی سطح یک مقابله با بحران زلزله منطقه شمال‌غرب کشور در جمع خبرنگاران، گفت: هدف اصلی این رزمایش‌ها ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف خدمت‌رسان به مردم و آمادگی برای مواجهه با بحران‌هایی است که ممکن است در یک استان یا منطقه رخ دهد و امکانات محلی پاسخگوی آن نباشد.

وی افزود: این هماهنگی شامل کمک‌های استان‌های معین و حتی کمک‌های بین‌المللی در مواقع بحران‌های بزرگ نیز می‌شود.

معاون استاندار زنجان به ضرورت اجرای مستمر مانورها و تمرین‌های عملیاتی اشاره کرد و گفت: خرابی‌ها در بخش آب، فاضلاب و شبکه‌های توزیع و انتقال همواره رخ می‌دهد، بنابراین لازم است کلیپ‌ها و مانورهای عملیاتی به‌صورت روزانه اجرا شوند.

بیات‌منش با تشریح نقش وزارتخانه‌های زیرساختی گفت: در کشور چهار وزارتخانه عملیاتی و زیرساختی داریم که وظیفه خدمات‌رسانی بر عهده آن‌هاست؛ مهم‌ترین آن‌ها وزارت نیرو است و پس از آن وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت و وزارت ارتباطات قرار دارند.

وی تأکید کرد: با توجه به گستردگی وظایف و زیرمجموعه‌های هر وزارتخانه، انجام رزمایش‌ها و هماهنگی بین شرکت‌های تابعه و استان‌ها اقدامی ضروری و مثبت است.

معاون استاندار زنجان با بیان اینکه دستورالعمل انجام تمرین‌های داخلی به تمام دستگاه‌ها توسط وزیران مربوطه ابلاغ شده است و گفت: این دستور به وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ارسال شده است تا تمرین‌های مشابه در سراسر کشور اجرا شود.

بیات‌منش به نقاط قوت این رزمایش اشاره کرد و گفت: تشکیل قرارگاه فرماندهی، کمیته‌های هفت‌گانه و ارزیابی تیم‌های مستقل از استان‌های دیگر از مهم‌ترین مزایای این مانور بود و امیدواریم نتایج نهایی آن به پوشش نقاط ضعف و ارتقای آمادگی‌ها کمک کند.

کد خبر 6615588

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها