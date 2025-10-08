به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بیات‌منش صبح چهارشنبه در جریان رزمایش عملیاتی سطح یک مقابله با بحران زلزله منطقه شمال‌غرب کشور در جمع خبرنگاران، گفت: هدف اصلی این رزمایش‌ها ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف خدمت‌رسان به مردم و آمادگی برای مواجهه با بحران‌هایی است که ممکن است در یک استان یا منطقه رخ دهد و امکانات محلی پاسخگوی آن نباشد.

وی افزود: این هماهنگی شامل کمک‌های استان‌های معین و حتی کمک‌های بین‌المللی در مواقع بحران‌های بزرگ نیز می‌شود.

معاون استاندار زنجان به ضرورت اجرای مستمر مانورها و تمرین‌های عملیاتی اشاره کرد و گفت: خرابی‌ها در بخش آب، فاضلاب و شبکه‌های توزیع و انتقال همواره رخ می‌دهد، بنابراین لازم است کلیپ‌ها و مانورهای عملیاتی به‌صورت روزانه اجرا شوند.

بیات‌منش با تشریح نقش وزارتخانه‌های زیرساختی گفت: در کشور چهار وزارتخانه عملیاتی و زیرساختی داریم که وظیفه خدمات‌رسانی بر عهده آن‌هاست؛ مهم‌ترین آن‌ها وزارت نیرو است و پس از آن وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت و وزارت ارتباطات قرار دارند.

وی تأکید کرد: با توجه به گستردگی وظایف و زیرمجموعه‌های هر وزارتخانه، انجام رزمایش‌ها و هماهنگی بین شرکت‌های تابعه و استان‌ها اقدامی ضروری و مثبت است.

معاون استاندار زنجان با بیان اینکه دستورالعمل انجام تمرین‌های داخلی به تمام دستگاه‌ها توسط وزیران مربوطه ابلاغ شده است و گفت: این دستور به وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ارسال شده است تا تمرین‌های مشابه در سراسر کشور اجرا شود.

بیات‌منش به نقاط قوت این رزمایش اشاره کرد و گفت: تشکیل قرارگاه فرماندهی، کمیته‌های هفت‌گانه و ارزیابی تیم‌های مستقل از استان‌های دیگر از مهم‌ترین مزایای این مانور بود و امیدواریم نتایج نهایی آن به پوشش نقاط ضعف و ارتقای آمادگی‌ها کمک کند.