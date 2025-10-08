خطیر: بسته شدن پنجره استقلال به خاطر ناآگاهی مدیران باشگاه است

به گزارش خبرنگار مهر، علی خطیر در حاشیه همایش مشترک مدیران و مربیان لیگ برتر فوتبال اظهار داشت: پنل حقوقی فدراسیون فوتبال شامل کمیتههای اخلاق، انضباطی، استیناف، وضعیت و همچنین کمیته صیانت است. تصمیمهای این ارکان در خارج از زمین مسابقه نقش مهمی در اعتمادسازی در فضای فوتبال دارد.
وی افزود: فوتبال یک پدیده اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بزرگ است و مفهوم عدالت در آن فراتر از سوتی است که داور در زمین میزند. اگر مسئولیت ارکان قضایی را با داور مقایسه کنیم، همانگونه که داور باید بیطرف، آشنا به قوانین و شجاع باشد، این ویژگیها باید در ارکان قضایی فدراسیون نیز وجود داشته باشد.
خطیر خاطرنشان کرد: در کمیته تعیین وضعیت به دلیل تعدد قوانین، آشنایی اعضا به مقررات اهمیت ویژهای دارد. در کمیته اخلاق، عنصر شجاعت باید پررنگتر باشد و در کمیته انضباطی نیز مولفه بیطرفی بیش از سایر ویژگیها نمود دارد.
مدیرعامل سابق باشگاه استقلال در رابطه با بسته شدن دو پنجره نقل و انتقالاتی این تیم گفت: بسته شدن دو پنجره استقلال در پرونده «منتظر محمد» به خاطر عدم آگاهی مدیران به مسائل حقوقی است و لازم است که آموزشهای لازم به آنها داده شود.
