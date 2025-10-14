یک دلال بازیکن مصدوم به استقلال انداخت/ مسئولان اسیر فضای مجازی شدند

پرویز مظلومی در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص وضعیت استقلال گفت: به عنوان یکی از پیشکسوتان استقلال به همراه تعدادی دیگر از استخوان خرد کرده‌های این تیم مخالف حضور ساپینتو بودیم زیرا او هم امتحان خود را پس داده بود و هم با محرومیت سنگین رو به رو بود که نمی‌توانست روی نیمکت بنشیند هر چند که در دو بازی برابر الوصل و المحرق بحرین که روی نیمکت نشست افتضاح کار کرد و شرایطی را به وجود آورد که از یاد و خاطره هیچ کس نخواهد رفت.

هواداران از عملکرد ساپینتو راضی نیستند

وی ادامه داد: شرایط به گونه‌ای است که هواداران هم از عملکرد ساپینتو راضی نیستند، هزینه‌های زیادی که هلدینگ برای استقلال انجام داد سرسام آور بود اما ساپینتو نتوانست نتایج مطلوبی به دست بیاورد ولی با تمام این اوصاف نباید اشتباه را با اشتباه جبران کرد و من اعتقاد دارم با اینکه ساپینتو نتایج خوبی کسب نکرده اما تغییر او دردی را دوا نخواهد کرد و باید او با قدرت به کارش ادامه دهد تا بتواند در هفته‌های آتی نتایج مطلوبی کسب کند. ضمن اینکه باید از تجربه سال گذشته هم استفاده کنیم زیرا در فصل پیش هفت بار سرمربی تغییر کرد اما متأسفانه نتایج قابل قبولی گرفته نشد و تنها مجتبی جباری بود که توانست از تجربیاتش استفاده کرده و استقلال را قهرمان جام حذفی کند.

بازیکنان جذب شده کیفیت بالایی ندارند

مظلومی درخصوص عملکرد هلدینگ هم گفت: مسئولان هلدینگ تلاش زیادی برای موفقیت استقلال کردند، آنها هزینه‌های بالایی انجام دادند ولی متاسفانه بازیکنانی جذب شدند که کیفیت بالایی ندارند. در زمان ما که استقلال توانست با فرهاد مجیدی بدون باخت قهرمان شود چندین بار به خاطر هزینه‌هایی که سردار آجورلو در استقلال کرده بود به بازرسی و دادگاه رفتیم و جواب صدها نفر را دادیم اما نمی دانم چرا الان این همه هزینه شده، بازیکنان بی کیفیت گرفته شده ولی هیچ کس مسئولان این اتفاقات تلخ را احضار نمی‌کند. به اعتقاد من حراست هلدینگ باید در این زمینه ورود کند و اجازه ندهد بیش از این هزینه‌های سرسام آور صورت بگیرد که بازخورد مثبتی هم نداشته است.

پول را در جوی آب ریختند

سرمربی پیشین استقلال با انتقاد از یارگیری ابتدای فصل آبی پوشان گفت: متاسفانه در امر یارگیری بسیار ضعیف بودیم، جذب بازیکن بر اساس منطق صورت نگرفت و پول زیادی را در آب جوی ریختیم. کسانی که از این قضیه استفاده بردند دلال‌ها بودند که نقش پررنگی در باشگاه استقلال پیدا کردند و با برخی از آقایان در استقلال در ارتباط هستند و خوب می‌دانند چگونه از طریق آن دوستان بازیکنان باکیفیت را به استقلال بفروشند.

اسیر فضای مجازی شدیم

شاید در بین خارجی‌ها تنها آسانی و منیرالحدادی خوب هستند که با تعصب و جنگنده بازی می‌کنند ولی بقیه میلیون‌ها دلار پول گرفته اند اما سر سوزنی کیفیت ندارند و تنها هزینه بیت المال را بر باد داده اند. ما بازیکنان جوانی مانند سحرخیزان، گودرزی و قلی زاده داریم که به اعتقاد من استفاده از آنها بهتر از بازیکنانی چون جنپو و نازون و آدان است. متاسفانه در امر یارگیری اسیر فضای مجازی شده ایم و بازیکنانی را جذب کردیم که رقم قرارداد آنها ۱۰ درصد رقمی که الان می‌گیرند، نیست ولی متاسفانه با بازی‌های فضای مجازی، مدیران هم فریب خورده و این بازیکنان بی کیفیت را جذب کرده اند.

سه دلیل برای کیفیت پایین لیگ برتر

وی در پاسخ به این پرسش که چه دلایلی وجود دارد که لیگ امسال بعد از گذشت شش هفته صدرنشین آن نتوانسته به امتیاز ۱۰ برسد گفت: سه دلیل برای این مشکل بزرگ وجود دارد. اول نتیجه گرایی و ترس مربیان فوتبال از برکناری است. آنها امنیت شغلی ندارند و می‌ترسند اگر چند بازی را واگذار کنند به سرعت برکنار شوند. مربیان ما از جوان گرایی دور شدند و تنها به دنبال این هستند تا بتوانند با بازیکنان باتجربه و گاهاً خارجی‌های بی کیفیت پیروز از میدان خارج شوند. ما می‌توانیم با هزینه‌هایی که صرف بازیکنان بی کیفیت خارجی می‌کنیم به بازیکنان جوان مان بیشتر بها داده و با هزینه‌های کمتر از آنها استفاده کنیم. مدیران ما هم نتیجه گرا شده اند چون احساس می‌کنند اگر تیم نتیجه نگیرد باید منتظر شعار «حیا کن رها کن» باشند و صندلی مدیریت را به یک نفر دیگر تحویل دهند. نکته سوم نبود زیرساخت قوی است ما هنوزیک زمین چمن مناسب برای بازی نداریم و بازیکنان نمی‌توانند کیفیت خود را روی زمین‌های نامناسب نشان دهند و در مجموع اعتقاد دارم اگر زیرساخت ما کامل باشد می‌توانیم شاهد یک فوتبال زیبا باشیم.

به فوتبال پایه بی توجه هستیم

مظلومی با اشاره به وضعیت نامناسب فوتبال پایه ایران گفت: متاسفانه در فوتبال پایه پیشرفت چندانی نداشتیم، هلدینگ باید به جای تشکیل تیم‌های والیبال و بسکتبال استقلال هزینه‌ها را صرف موفقیت تیم‌های پایه کند. در حال حاضر استقلال ب تشکیل شده است و باید این تیم در آینده از بازیکنان پایه خود استفاده کند نه اینکه به دنبال خرید از تیم‌های دیگر رفته و بازیکنان باانگیزه و جوان را فراموش کند. آینده فوتبال را جوانان تشکیل می‌دهند بنابراین لازم است تا در فوتبال پایه سرمایه گذاری لازم را کنیم تا بتوانیم آینده‌ای موفق برای فوتبال ملی مان داشته باشیم.

نقش دلال‌ها در جذب بازیکنان استقلال

سرمربی سابق استقلال با انتقاد از حضور برخی افراد غیرموجه در باشگاه استقلال گفت: برخی از آقایان در استقلال با دلال‌ها رابطه دارند و بازیکنانی را به دور از چشم سرمربی جذب می‌کنند که هیچ کارایی ندارند. به عنوان نمونه می‌توانم بگویم یک بازیکن خط دفاع که مدت هاست مصدوم بوده و هواداران هم بارها مخالفت خود را با حضور او در استقلال مطرح کرده بودند به دلیل رابطه با یکی از آقایان با استقلال قرارداد می‌بندد و آب از آب تکان نمی‌خورد.

وی تاکید کرد: متاسفانه در بدنه باشگاه از همکف تا طبقه آخر آدم‌ها دست خودشان است و هر کاری که دل شان می‌خواهند انجام می‌دهند. امیدوارم روزی فرا برسد که استقلال از این مشکلات بیرون بیاید.

تاجرنیا قول‌هایش را فراموش کرد

پرویز مظلومی خاطرنشان کرد: تاجرنیا مرد بسیار خوبی است، در ابتدای حضورش در استقلال با او صحبت می‌کردیم و او اعتقاد به تشکیل کمیته فنی داشت. اما هر چه زمان گذشت او این مسائل را فراموش کرد و حالا دیگر حتی یادی هم از پیشکسوتان استقلال نمی‌کند. قرار بود در ابتدای فصل کمیته فنی تشکیل شود که بتواند بر عملکرد سرمربی و جذب بازیکن نظارت داشته باشد. کاری که ما سال‌ها پیش انجام دادیم و توانستیم استراماچونی را از بین ۲۰ مربی انتخاب کنیم و دیدید اگر ماندگار بود استقلال چندین هفته زودتر قهرمان می‌شد اما متاسفانه عده‌ای دوست نداشتند استقلال به مقام قهرمانی برسد و آن شرایط عجیب را برای تیم به وجود آوردند. در این مدت هم کسی با ما تماسی نداشت که در مورد تشکیل کمیته فنی یا مشورت در خصوص جذب بازیکن و سرمربی با ما صحبت کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با تمام اشکالاتی که وجود دارد ما از ساپینتو حمایت می‌کنیم و امیدواریم بتواند در هفته‌های آتی نتایج قابل قبولی کسب کند. از هواداران هم می‌خواهم که از تیم حمایت کند و اجازه ندهند مسائل حاشیه‌ای خللی در روند استقلال ایجاد کند.