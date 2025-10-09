جمع آوری ۲۳۹ نفر اتباع غیرمجاز در زابل

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اکبر نواب زاده صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت : در راستای برخورد با مخلان نظم و امنیت، طرح ارتقای امنیت اجتماعی که در هفته گذشته در سطح شهرستان زابل اجرا شد، ۱۷ نفر سارق، ۱۴۷ نفر معتاد متجاهر، ۵ نفر خرده فروش موادمخدر و ۲۳۹ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز جمع آوری شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل تصریح کرد: همچنین در این طرح تعداد یک دستگاه موتورسیکلت، ۲ دستگاه خودروی سرقتی، ۲ کیلو و ۵۰۰ گرم انواع مواد مخدر، ۷ قبضه سلاح غیر مجاز کشف و ۳۷ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف، فاقدپلاک و پلاک مخدوش شده، توقیف و روانه پارکینگ شدند.