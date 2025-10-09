  1. استانها
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۷

جمع آوری ۲۳۹ نفر اتباع غیرمجاز در زابل

زابل - فرمانده انتظامی شهرستان زابل از جمع آوری ۲۳۹ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در پی اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اکبر نواب زاده صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت : در راستای برخورد با مخلان نظم و امنیت، طرح ارتقای امنیت اجتماعی که در هفته گذشته در سطح شهرستان زابل اجرا شد، ۱۷ نفر سارق، ۱۴۷ نفر معتاد متجاهر، ۵ نفر خرده فروش موادمخدر و ۲۳۹ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز جمع آوری شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل تصریح کرد: همچنین در این طرح تعداد یک دستگاه موتورسیکلت، ۲ دستگاه خودروی سرقتی، ۲ کیلو و ۵۰۰ گرم انواع مواد مخدر، ۷ قبضه سلاح غیر مجاز کشف و ۳۷ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف، فاقدپلاک و پلاک مخدوش شده، توقیف و روانه پارکینگ شدند.

