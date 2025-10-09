وزیر نیرو: بازنگری در حقابه و تامین اعتبار برای تکمیل سد نمرود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی آبادی پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از سد نمرود در گفت‌وگو با خبرنگاران با بیان اینکه تامین آب شرب مهمترین مطالبه مردم از وزارت نیرو است، ابراز داشت: در این مسیر وزارت نیرو می‌کوشد تا در تخصیص حق آبه به این مهم توجه شود.

وی با بیان اینکه در طرح های انتقال آب باید منافع ملی مد نظر قرار گیرد، افزود: با توجه به تنش آبی و خشکسالی می‌بایست در حق آبه بازنگری انجام و تصمیمات جدید در نظر گرفت.

وزیر نیرو با بیان اینکه برای تکمیل طرح انتقال آب از سد نمرود به گرمسار نیازمند اعتبار است، ابراز داشت: بخش عمده ای از آن به انجام رسیده است.

علی آبادی مهمترین مانع را تملک اراضی در محدوده سد عنوان و تصریح کرد: با چهار همت اعتبار از منابع مختلف پروژه نهایی و تکمیل خواهد شد.

وی با بیان اینکه دولت به دنبال تامین منابع مالی مورد نیاز است، افزود: در این خصوص با فرمانداران نیز رایزنی لازم انجام و جزییات آن به اطلاع مردم خواهد رسید.

وی درباره سفر امروز نیست توضیح داد: از صبح امروز بازدیدی از سد نمرود و همچنین بند سیمین دشت در استان تهران صورت گرفته است.

وزیر نیرو با بیان اینکه در جلسه شورای اداری شهرستان گرمسار با حضور مسئولان استان‌های تهران و سمنان درباره موضوع سد نمرود و حقابه صحبت خواهد شد، گفت: تلاش می‌کنیم مشکلات دو استان را حل کنیم.