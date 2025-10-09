رهبر انصارالله هشدار داد: نقشه خطرناک رژیم صهیونیستی برای منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، عبدالملک الحوثی رهبر جنبش انصارالله یمن در سخنرانی امروز خود تاکید کرد: تجاوزات رژیم صهیونیستی طی ۲ سال گذشته خون بارترین و جنایتکارترین تجاوزات در عصر حاضر به شمار می رود. دشمن صهیونیستی از زمان اشغال فلسطین تا به امروز به این حملات ادامه می دهد. این در حالی است که جنایات رژیم صهیونیستی با سلاح های آمریکایی و بمب های ویرانگر این کشور برای هدف قرار دادن غیرنظامیان صورت گرفته است.

وی بیان کرد: دشمن صهیونیستی پیمانکاران صهیونیست را گرد هم آورد تا تخریب محله های نوار غزه را به صورت کامل آغاز کنند. آنها با مشارکت آمریکا ۱۱ درصد از ساکنان غزه را در یک مساحت جغرافیایی محدود به شهادت رسانده و زخمی کردند. این بالاترین آمار کشتار و جنایت در عصر حاضر است. شایسته است که لقب جنایت قرن به این وحشی گری رژیم صهیونیستی داده شود.

عبدالملک الحوثی تصریح کرد: رژیم صهیونیستی تخریب فراگیر نوار غزه از شمال آن گرفته تا مرکز و جنوب این باریکه را آغاز و تلاش کرد محله های مسکونی را با حملات هوایی و مواد منفجره با خاک یکسان کند. کوچ اجباری ساکنان نوار غزه یکی از اهداف اصلی تل آویو طی ۲ سال گذشته بوده و در این مدت بارها شاهد آوارگی چندین باره فلسطینی ها بودیم. بیش از هزار مسجد در نوار غزه هدف قرار گرفته و حتی قبرستان ها نیز در این باریکه در امان نبوده اند. بیش از ۲۰۰۰ جسد به سرقت برده شده اند.

وی بیان کرد: عملیات طوفان الاقصی مهم و مبارک است و به مثابه نقطه عطف مهمی در مبارزات ملت فلسطین طی دهه های گذشته به شمار می رود. پروژه اسرائیل بزگرت به معنی آن است که تمام منطقه ما به همراه ذخایرش در خدمت منافع آمریکا و تل آویو باشد. آنها از طریق تغییر نام خاورمیانه به دنبال اجرای منافع خود علیه ملت ها هستند. عادی سازی روابط یک خیانت محض در قبال امت ما بود. هر سطحی از روابط با دشمن صهیونیستی خیانت به شمار می رود. تعهدات رژیم های عربی در جریان معاهدات عادی سازی روابط در قبال تل آویو باعث می شود رژیم صهیونیستی کنترل منطقه را به دست بگیرد. در رأس این تعهدات محو کردن مسأله فلسطین و معامله آن است.

عبدالملک الحوثی در خصوص نبرد ایران با تل آویو نیز گفت: جمهوری اسلامی ایران وارد چند نبرد مستقیم با رژیم صهیونیستی شد؛ از عملیات وعده صادق با حملات موشکی بی سابقه در تاریخ نبرد با دشمن صهیونیستی تا جنگ ۱۲ روزه. رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا دست به تجاوز علیه جمهوری اسلامی ایران زد.

رهبر جنبش انصارالله تاکید کرد: اشغال عقل ها و قلب ها در راستای توجیه تجاوزات و به نفع رژیم صهیونیستی و آمریکا صورت می گیرد. دشمنان در مسیر بسیار خطرناکی قدم برداشته اند مبنی بر این که اقتصاد کشورهای عربی را به رژیم صهیونیستی گره بزنند تا تل آویو بر این عرصه حکم رانی کند. طوفان الاقصی این روند را به تأخیر انداخت. رژیم صهیونیستی به دنبال آن بود که یک کانال به جای کانال سوئز با نام کانال بن گوریون ایجاد کرده تا اقتصاد، ارتباطات و حتی اینترنت را نیز از طریق آن متصل کند. این نقشه همچنان ادامه دارد. این رژیم حتی می خواهد کنترل منابع آبی را نیز به دست بگیرد تا در نهایت از نیل تا فرات را اشغال کند.

وی تصریح کرد: برخی کشورهای حوزه خلیج فارس حریم هوایی خود را مقابل دشمن صهیونیستی برای اجرای برنامه های جاسوسی باز کردند، این در حالی است که اشغالگران علیه همان کشورها نیز دست به جاسوسی می زنند. واقعا این اقدام کشورهای مذکور عجیب است. قبل از عملیات طوفان الاقصی دشمن خود را برای حمله به غزه آماده می کرد. در خصوص تعداد عملیات های یمن در حمایت از غزه نیز باید بگویم که آمار به هزار و ۸۳۵ مورد از جمله حملات موشکی و پهپادی رسیده است.