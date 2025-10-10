به گزارش خبرگزاری مهر، علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی در همایش سراسری معاونین و مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران با گرامیداشت یاد و خاطره امام(ره) و همه شهدای دفاع مقدس و نثار درود به ارواح مطهر شهدای سلامت، امنیت و اقتدار گفت: بنیاد شهید و امور ایثارگران یادگار امام راحل(ره) و سنگر خدمت به خانوادههای معظم شهداست، سنگری که با هیچ معیار اداری قابل توصیف نیست.
وی با تجلیل از مجاهدتهای مهندس سعید اوحدی که از آزادگان سرافراز کشور است، افزود: فرهنگ شهادت تنها متعلق به ایران نیست، از خرمشهر تا غزه این فرهنگ زنده و نهادینه شده است. همانگونه که امامین انقلاب شهیدان را شمع محفل بشریت دانستند، بنیاد شهید و امور ایثارگران بستری برای نگاهداشت این شمع است.
معاون رئیسجمهور تصریح کرد: برای تداوم راه شهیدان باید با همان اخلاص و روحیه دوران دفاع مقدس به مردم خدمت کنیم. اصلاح نظام اداری و فرآیندهای خدماترسانی نیز در همین مسیر قرار دارد، اصلاحی که باید از دل خواست و مطالبه مردم برخیزد، نه از دستورهای آمرانه.
وی با اشاره به برنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور در زمینه اصلاح ساختار اداری، حذف موازیکاریها و سادهسازی فرآیندها گفت: اگر بتوان خدمتی را به جای ۱۵ امضا با ۵ امضا انجام داد، وظیفه ماست که آن را اصلاح کنیم، چراکه این اقدام هم موجب صرفهجویی میشود و هم رضایت مردم را در پی دارد.
رفیعزاده پرداخت مبتنی بر عملکرد و هوشمندسازی دولت را از محورهای اساسی اصلاح نظام اداری دانست و افزود: با تحقق این برنامهها، فساد اداری کاهش یافته، هزینهها کم و سلامت نظام اداری تضمین میشود. همه تلاش ما این است که رضایت خدا، که در گرو رضایت مردم است، محقق شود.
وی در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای قاسم علیاکبری، مشاور خود در امور ایثارگران، از اجرای کامل دستورالعمل بندهای «د» و «و» تبصره ۲۰ قانون بودجه سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران خبر داد و گفت: بر اساس این دستورالعمل، تبدیل وضعیت مجموع ۲۲۰ هزار نفر از ایثارگران انجام شده است که از این میان، ۷۵ هزار نفر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و ۱۴۵ هزار نفر غیرمشمول بودند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین با اشاره به اجرای بند (ج) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه درباره جذب فرزندان معظم شهدا و جانبازان ۷۰ درصد در استخدامها، اظهار کرد: در این راستا تاکنون دو مرحله آزمون برگزار شده است، در آزمون نخست ۷ هزار نفر و در آزمون دوم ۱۳ هزار نفر جذب شدهاند و آزمون سوم نیز در آینده نزدیک برگزار خواهد شد.
نظر شما