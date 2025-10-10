امام جمعه دماوند: هزینه مقاومت کمتر از تسلیم است

به گزارش خبرنگار مهر،حجتالاسلام کاظم فتاح دماوندی، در خطبههای نماز جمعه این هفته دماوند با توصیه به تقوا و نیکی به والدین، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای محراب، بهویژه آیتالله اشرفی اصفهانی، به تبیین تحولات منطقه و پیروزی مقاومت فلسطین پرداخت.
وی با استناد به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) گفت: «مَن سَرَّهُ أن یُمَدَّ لَهُ فی عُمُرِهِ و یُزادَ فی رِزقِهِ فلْیَبَرَّ والِدَیهِ، و لْیَصِلْ رَحِمَهُ»؛ هر کس دوست دارد عمرش طولانی و روزیاش زیاد شود، باید به پدر و مادر خود نیکی کند و صلهرحم را بهجا آورد.
امامجمعه دماوند با گرامیداشت ۲۳ مهرماه، سالروز شهادت پنجمین شهید محراب آیتالله اشرفی اصفهانی، گفت: شهید اشرفی اصفهانی از علمای برجسته و باصفا بود که به فرموده امام خمینی (ره) دارای صفای نفس، آرامش روح، اطمینان قلب، مطیع امر خداوند و جامع علم مفید و عمل صالح بود و حضور او در دوران دفاع مقدس، مایه دلگرمی رزمندگان اسلام بود.
فتاح دماوندی با اشاره به دومین سالگرد طوفانالاقصی اظهار داشت: پس از دو سال مقاومت جانانه مردم مظلوم غزه، رژیم صهیونیستی ناچار شد شکست آتشبس را بپذیرد. این رژیم که پیش از این نیز بارها به ناکامی خود در عملیات هفتم اکتبر اعتراف کرده بود، بزرگترین شکست تاریخ خود را تجربه کرد.
وی ادامه داد: پیش از وقوع عملیات طوفانالاقصی، رژیم صهیونیستی در آستانه نهایی کردن نقشه عادیسازی روابط با برخی کشورهای منطقه بود، اما این عملیات همه نقشههای آنها را بر باد داد. توافق آتشبس اخیر، پیروزی استراتژیک برای مقاومت فلسطین، حماس و مردم غزه است.
امامجمعه دماوند افزود: گروههای مقاومت با ایمان و اراده در برابر قدرتهای نظامی جهان ایستادند و ثابت کردند که ایمان بر تجهیزات غلبه دارد. ملت فلسطین با الهام از شعار «هیهات منا الذله» در برابر مخربترین سلاحهای دشمن ایستاد و شهر خود را ترک نکرد.
وی خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی و آمریکا با وجود میلیاردها دلار هزینه و حمایت نظامی، نتوانستند حماس را نابود کنند. صبح اجرای توافق آتشبس، صبح شرم و شکست برای اسرائیل بود.
فتاح دماوندی تصریح کرد: رژیم صهیونیستی تلاش کرد حزبالله را خلع سلاح و انصارالله یمن را از حمله به اسرائیل بازدارد، اما در هر دو مورد شکست خورد. آمریکا نیز پس از حمله به یمن، ناچار به عقبنشینی شد و نتوانست مانع ارسال موشکهای انصارالله شود. اینها همه جلوههایی از معجزه مقاومت است.
وی با استناد به آیه قرآن کریم «وَمَکَروا وَمَکَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَیرُ الماکِرینَ» گفت: هر مکر و توطئهای که دشمن علیه جبهه اسلام طراحی کرد، به خودش بازگشت و نتیجهای جز رسوایی و شکست نداشت.
امامجمعه دماوند افزود: امروز بیآبروترین و منفورترین حکومت جهان، رژیم جعلی و کودککش اسرائیل است که توان تأمین امنیت خود را ندارد و محکوم به زوال است.
وی با بیان اینکه جنگ غزه برای رژیم صهیونیستی و آمریکا بیش از ۸۰ میلیارد دلار هزینه در پی داشت، گفت: مقاومت فلسطین با هدف حفظ وطن، جلوگیری از عادیسازی روابط با دشمن و ناامنسازی شهرکهای صهیونیستی به همه اهداف خود دست یافت.
فتاح دماوندی تأکید کرد: هرچند مقاومت هزینه دارد، اما هزینه ایستادگی بسیار کمتر از هزینه تسلیم است. ملت غیور فلسطین با تقدیم دهها هزار شهید و مجروح، عزت و شرف خود را حفظ کرد.
وی در ادامه گفت: جمهوری اسلامی ایران و ملت بزرگ ما همواره پشتیبان مردم مظلوم فلسطین خواهند بود و از هر اقدامی برای توقف نسلکشی در غزه حمایت میکنند.
امامجمعه دماوند خواستار شناسایی و محاکمه عاملان جنایات جنگی در نوار غزه شد و افزود: ملت ایران امروز در راهپیمایی «بشارت نصر» با گامها و شعارهای خود از مقاومت اسلامی حمایت خواهند کرد.
وی با تأکید بر حفظ آرامش، اتحاد و هوشیاری ملتها، پیروزی مقاومت را به نمازگزاران و مردم انقلابی تبریک گفت و از خداوند متعال خواست پیروزی نهایی را نصیب ملتهای مسلمان فرماید.
