مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روند بررسی رأی اعتماد به وزرای کابینه دولت، گفت: در حال حاضر استیضاح سه وزیر شامل وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر جهاد کشاورزی و وزیر نیرو در دستور کار مجلس قرار دارند و احتمالاً در هفتههای آینده بررسیها آغاز خواهد شد.
وی افزود: البته در مورد استیضاح وزیر راه و شهرسازی باید بگویم که این موضوع چندان جدی نیست و تمرکز اصلی نمایندگان بر رأی اعتماد به این سه وزیر است.
لاهوتی با اشاره به احتمال طرح مرحلهای رأی اعتماد در مجلس بیان کرد: به نظر میرسد که استیضاح به یکی از این سه وزیر که پروندهاش ابتدا اعلام وصول شود، در اولویت قرار گیرد و به سرعت رأیگیری انجام شود سایر وزرا نیز ممکن است با تأخیری در دستور کار مجلس قرار گیرند.
نماینده مردم لنگرود در مجلس تأکید کرد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله وزرایی است که بحث استیضاح دربارهاش جدیتر دنبال میشود و نمایندگان دغدغههای زیادی درباره عملکرد این وزارتخانه دارند.
وی در پایان اظهار کرد: امیدواریم با توجه به شرایط کشور و نیاز به فعالیتهای مؤثر در بخشهای مختلف، این استیضاحها به موقع و به شکل مناسب انجام شود تا دولت بتواند با تیمی قویتر به وظایف خود ادامه دهد.
