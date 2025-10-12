سردار رضایی: زنان کردستان نماد صبر و غیرت در تاریخ ایران اسلامی‌ هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمشید رضایی صبح یکشنبه در اجلاسیه ۵۶۶ شهیده استان کردستان که با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان، روحانیون، مسئولان استانی و فرماندهان نظامی و انتظامی در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: زنان کردستانی در همه دوران‌ها، دوشادوش مردان از کیان میهن اسلامی دفاع کرده‌اند و حماسه‌های آنان بخش درخشانی از تاریخ این سرزمین است.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با بیان اینکه بیش از نیمی از شهدای اهل سنت کشور از استان کردستان هستند، افزود: این افتخار بزرگ، نشانه‌ای روشن از وحدت، وفاداری و غیرت مردم این دیار در دفاع از آرمان‌های انقلاب و ولایت فقیه است.

وی با اشاره به برگزاری دومین کنگره ملی ۵ هزار و ۵۳۶ شهید گلگون‌کفن کردستان گفت: در قالب این کنگره ۳۵۰ عنوان برنامه، ۱۷۰۰ ریزبرنامه و ۳۵ اجلاسیه موضوعی، یگانی و شهرستانی اجرا می‌شود که اجلاسیه شهدای زن از مهم‌ترین بخش‌های آن به‌شمار می‌رود.

رضایی با گرامیداشت یاد بانوان شهیده استان، خاطرنشان کرد: زنان کردستان از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی، نقش پررنگی در صحنه‌های مقاومت و دفاع ایفا کرده‌اند و این حضور مؤثر، تنها به دوران انقلاب محدود نبوده، بلکه ریشه‌ای تاریخی دارد و به بیش از دو قرن پیش بازمی‌گردد.

وی به فاطمه گلباغی به‌عنوان یکی از نمادهای تاریخی شجاعت زنان کرد اشاره کرد و گفت: او با ایستادگی در برابر متجاوزان، نام خود را به‌عنوان سمبل شجاعت در حافظه تاریخی مردم کردستان جاودانه ساخت.

صبر و استقامت خانواده شهدا مسیر روشنی برای آینده کردستان به ارمغان آورده است

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان ضمن قدردانی از صبر و استقامت خانواده‌های معظم شهدا تصریح کرد: فرهنگ ایثار و مقاومت در کردستان نه‌تنها یادگار گذشته، بلکه مسیر روشن آینده برای مردم مؤمن و انقلابی این استان است.

رضایی با اشاره به نقش مردم کردستان در دوران‌های مختلف انقلاب اسلامی از جمله دوران سازندگی و جنگ ۱۲ روزه گفت: مردم این خطه همواره در صف نخست دفاع از ارزش‌ها بوده‌اند و امروز امنیت پایدار استان مرهون حضور دلاورمردان بومی و همراهی مردم است.

وی با تأکید بر نقش نیروهای بومی در تأمین امنیت منطقه افزود: امنیت امروز کردستان، حاصل مجاهدت فرزندان این دیار است و این امنیت پایدار، سند افتخار مردم و پاسداران واقعی وطن به شمار می‌رود.

سردار رضایی در پایان با بیان اینکه کردستان ۵ هزار و ۵۳۶ شهید گلگون‌کفن و ۵۶۶ شهید زن دارد، اظهار داشت: در میان این شهدا، دختر ۱۴ ساله‌ای نیز وجود دارد که به‌عنوان پاسدار رسمی اسلحه به دست گرفت و در برابر دشمنان ایستاد؛ این جلوه‌ای از غیرت و ایمان زنان کردستان است.