نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی: ارتش، ستون مستحکم امنیت ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، عصر یکشنبه جمعی از فرماندهان یگان‌های ارتش و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش آذربایجان‌شرقی با حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری اصل، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه تبریز دیدار کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل ضمن اشاره به اهتمام امام خمینی (ره) بر حفظ ارتش پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: در روزهای نخست انقلاب، برخی از نیروهای متدین و انقلابی خواستار انحلال ارتش بودند، اما امام راحل با درایت الهی، بر حفظ و تقویت این نیروی مکتبی تأکید کردند. همین تصمیم سرنوشت‌ساز موجب شد ارتش جمهوری اسلامی ایران به ستون مستحکم امنیت و اقتدار ملی تبدیل شود.

وی افزود: تأکید مکرر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بر ادامه مسیر ارتش، نشانگر جایگاه ویژه این نیرو در نظام اسلامی است. ارتش باید هم در آمادگی رزمی و هم در ایمان، بصیرت و دانش نظامی پیشگام باشد و هیچ‌گاه از روحیه انقلابی و ولایت‌مداری فاصله نگیرد.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل با تجلیل از نقش عقیدتی سیاسی در حفظ هویت ایمانی ارتش، خاطرنشان کرد: سازمان عقیدتی سیاسی یکی از یادگارهای ارزشمند امام راحل در نیروهای مسلح است. این نهاد مقدس با تلاش روحانیون مؤمن و مجاهد، در تقویت باورهای دینی، ارتقا بصیرت سیاسی و جهت‌دهی اخلاقی ارتش نقشی بی‌بدیل ایفا کرده و پایه‌گذار معنویت در کالبد ارتش ولایی ایران اسلامی بوده است.

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به رسالت بلند این سازمان افزود: عقیدتی سیاسی در چهار دهه گذشته نقش مؤثری در تربیت نیروهای متعهد و انقلابی، رشد معنوی و تقویت روحیه اخوت دینی در میان کارکنان ارتش داشته است. امروز ارتش جمهوری اسلامی با اتکاء به ایمان، دانش و ولایت‌پذیری نیروهای خود، هیچ‌گاه اجازه نمی‌دهد دشمن حتی خیال آسیب رساندن به این مجموعه ارزشمند را در سر بپروراند.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل در پایان با بیان اینکه عمل به آموزه‌های دینی اساس موفقیت عقیدتی سیاسی است، تأکید کرد: نیروی عقیدتی سیاسی باید همواره در عمل پیشگام باشد. رفتار و منش روحانیون و مسئولان عقیدتی باید الگویی از ایمان، تقوا و صداقت باشد تا اثرگذاری معنوی این نهاد عظیم در بدنه ارتش روزبه‌روز بیشتر شود.