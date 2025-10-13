  1. استانها
  2. گلستان
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۶

آسیابی: ۳۸ درصد پرونده‌ها در شورای حل اختلاف بندر ترکمن سازش می شود

آسیابی: ۳۸ درصد پرونده‌ها در شورای حل اختلاف بندر ترکمن سازش می شود

بندرترکمن-رئیس کل دادگستری گلستان در بازدید از بندر ترکمن، از سازش در ۳۸ درصد پرونده‌های شورای حل اختلاف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی با حضور در شهرستان ترکمن، روند رسیدگی به پرونده‌ها، نحوه پاسخگویی به مراجعان و عملکرد دادگاه‌های صلح این شهرستان را مورد بررسی قرار داد.

وی با اشاره به رویکرد دستگاه قضائی در تسریع رسیدگی به پرونده‌ها به‌ویژه در دادگاه‌های صلح گفت: در شهرستان ترکمن دو شعبه دادگاه صلح فعال است که از ابتدای امسال تاکنون به دو هزار و ۵۳۸ فقره پرونده رسیدگی و آن‌ها را مختومه کرده‌اند.

آسیابی ادامه داد: در کنار فعالیت این شعب، شورای حل اختلاف شهرستان ترکمن نیز نقش مؤثری در گسترش فرهنگ صلح و سازش داشته است، به‌طوری‌که امسال ۳۸ درصد از پرونده‌های ورودی این شورا با مصالحه و رضایت طرفین خاتمه یافته است.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در حال حاضر ۳۲ شعبه دادگاه صلح در استان گلستان فعال است که از ابتدای سال تاکنون بیش از سه هزار و ۵۰۰ پرونده در آن‌ها با صلح و سازش مختومه شده است.

آسیابی اظهارکرد: در شش ماه نخست امسال بیش از ۴۵ هزار پرونده وارد دادگاه‌های صلح استان شده و حدود ۴۶ هزار پرونده مختومه شده که این آمار نشان‌دهنده تلاش قضات و کارکنان برای کاهش اطاله دادرسی و ارتقای کیفیت خدمات قضایی است.

وی با تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت صلح و سازش افزود: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌های صلح استان به ۶۵ روز کاهش یافته و تلاش‌ها برای تسریع هرچه بیشتر در رسیدگی به پرونده‌ها ادامه دارد.

کد خبر 6620603

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها