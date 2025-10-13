به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی با حضور در شهرستان ترکمن، روند رسیدگی به پرونده‌ها، نحوه پاسخگویی به مراجعان و عملکرد دادگاه‌های صلح این شهرستان را مورد بررسی قرار داد.

وی با اشاره به رویکرد دستگاه قضائی در تسریع رسیدگی به پرونده‌ها به‌ویژه در دادگاه‌های صلح گفت: در شهرستان ترکمن دو شعبه دادگاه صلح فعال است که از ابتدای امسال تاکنون به دو هزار و ۵۳۸ فقره پرونده رسیدگی و آن‌ها را مختومه کرده‌اند.

آسیابی ادامه داد: در کنار فعالیت این شعب، شورای حل اختلاف شهرستان ترکمن نیز نقش مؤثری در گسترش فرهنگ صلح و سازش داشته است، به‌طوری‌که امسال ۳۸ درصد از پرونده‌های ورودی این شورا با مصالحه و رضایت طرفین خاتمه یافته است.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در حال حاضر ۳۲ شعبه دادگاه صلح در استان گلستان فعال است که از ابتدای سال تاکنون بیش از سه هزار و ۵۰۰ پرونده در آن‌ها با صلح و سازش مختومه شده است.

آسیابی اظهارکرد: در شش ماه نخست امسال بیش از ۴۵ هزار پرونده وارد دادگاه‌های صلح استان شده و حدود ۴۶ هزار پرونده مختومه شده که این آمار نشان‌دهنده تلاش قضات و کارکنان برای کاهش اطاله دادرسی و ارتقای کیفیت خدمات قضایی است.

وی با تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت صلح و سازش افزود: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌های صلح استان به ۶۵ روز کاهش یافته و تلاش‌ها برای تسریع هرچه بیشتر در رسیدگی به پرونده‌ها ادامه دارد.