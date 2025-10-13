به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن آصفری شامگاه دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه به میزبانی فرمانداری شاهرود با بیان اینکه درخواست برای بهره برداری معدن بوکسیت تاش داده نشده است، ابراز داشت: معتقدیم اولویت هر پروژه و برنامه‌ای در شهرستان با حفظ زیست شهروندان است.

وی با تاکید بر اینکه پروژه‌های مخرب سلامت و زیست مردم در شاهرود قابلیت اجرایی ندارند، افزود: فعالیت معدنی باید در چهارچوب اصول و قوانین باشند که آینده یک سرزمین را با مخاطره مواجه نکند.

لزوم اجرای فعالیت‌ها سازگار با زیست منطقه

فرماندار شاهرود با بیان اینکه هر گونه فعالیت باید با مطالعه انجام شود، بیان کرد: فعالیتی که بخواهد آب و محیط زیست منطقه را نابود کند اجازه اجرا نخواهد داشت.

آصفری به موضوع ماجرای زمین ۴۰۷ هکتاری نکارمن شاهرود اشاره و تصریح کرد: از سه هزار و ۵۰۰ نفر واجد شرایط ثبت نام مسکن در شهرستان یک هزار و ۵۰۰ نفر سه فرزند به بالا هستند.

وی ادامه داد: در قانون جوانی جمعیت قانونگذار اهدای زمین به این افراد را تصویب کرد و می‌بایست زمین مورد نظر برای آنها منظور شود.

اهدای زمین با مطالعه پیش رود

فرماندار شاهرود با تاکید بر اینکه در خصوص اهدای زمین کار باید با مطالعه باید پیش رود، ابراز داشت: نمی‌توان زمینی تعبیه کرد که زیر ساخت‌های لازم برای آنها قابل اجرا نیست.

آصفری با بیان اینکه در خصوص احداث شهرک ۴۰۷ هکتاری نکارمن باید همه موارد پیوست زیست محیطی، آب و خدمات شهری مد نظر قرار گیرد، تصریح کرد: ما با این نگاه پیش خواهیم رفت که حل یک مشکل ایجاد مشکلات و تبعات بعدی برای منطقه و شهرستان ایجاد نکند.

وی افزود: پساب خانه‌های مذکور نباید سفره‌های آب زیرزمینی را تحت تأثیر قرار دهد همه این موارد در شهرک جدید باید لحاظ شود.

راه اندازی فرودگاه منوط به تأمین مسافر

فرماندار شاهرود با بیان اینکه اولویت تأمین زمین و مسکن برای افراد فاقد زمین در شاهرود است، ابراز داشت: در این خصوص مکان مورد نظر نیز دارای اهمیت است که نزدیک شهر باشد و مشکلی برای آینده شهرستان و سلامت شهروندان ایجاد نکند.

آصفری به فرودگاه شاهرود به عنوان ظرفیت قابل توجه در حوزه گردشگری و اقتصاد اشاره و تصریح کرد: در این خصوص جذب ایر لاین و تشکیل هلدینگ در دستور کار است.

وی با تاکید براینکه راه اندازی فرودگاه نیازمند وجود مسافر است، افزود: در صورت محقق شدن این موضوع راه اندازی پروازها به طور جدی پیگیری می‌شود.