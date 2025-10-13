هدایی: تصادف در محور دیواندره – سنندج ۶ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک هدایی گفت: شامگاه دوشنبه در پی وقوع تصادف در محور دیواندره - سنندج، در محدوده روستای نساره، ۶ نفر دچار مصدومیت شدند.
رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی استان کردستان در تشریح جزئیات این حادثه گفت: این سانحه رانندگی به دیسپچ اورژانس ۱۱۵ گزارش شد و بلافاصله ۳ تیم عملیاتی از نزدیکترین پایگاههای اورژانس به محل اعزام شدند.
هدایی افزود: کارشناسان اورژانس پس از رسیدن به صحنه، ضمن ارزیابی وضعیت مصدومان، اقدامات اولیه درمانی را برای مصدومان انجام دادند؛ سپس هر ۶ مصدوم برای ادامه روند درمانی به بیمارستان امام خمینی شهرستان دیواندره منتقل شدند.
رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی استان در پایان از سرعت عمل کارشناسان اورژانس حاضر در صحنه قدردانی کرد.
