۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۰:۲۱

هدایی: تصادف در محور دیواندره – سنندج ۶ مصدوم برجای گذاشت

سنندج- رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: تصادف در محور دیواندره - سنندج، در محدوده روستای نساره منجر به مصدوم شدن ۶ نفر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک هدایی گفت: شامگاه دوشنبه در پی وقوع تصادف در محور دیواندره - سنندج، در محدوده روستای نساره، ۶ نفر دچار مصدومیت شدند.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کردستان در تشریح جزئیات این حادثه گفت: این سانحه رانندگی به دیسپچ اورژانس ۱۱۵ گزارش شد و بلافاصله ۳ تیم عملیاتی از نزدیک‌ترین پایگاه‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

هدایی افزود: کارشناسان اورژانس پس از رسیدن به صحنه، ضمن ارزیابی وضعیت مصدومان، اقدامات اولیه درمانی را برای مصدومان انجام دادند؛ سپس هر ۶ مصدوم برای ادامه روند درمانی به بیمارستان امام خمینی شهرستان دیواندره منتقل شدند.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان در پایان از سرعت عمل کارشناسان اورژانس حاضر در صحنه قدردانی کرد.

