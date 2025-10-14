دشمن در محاسبات خود درباره انقلاب اسلامی دچار خطای راهبردی شد

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری اظهارکرد: ایران عزیز امروز قوی‌تر از گذشته در میدان‌های نبرد، عرصه دیپلماسی و نزد افکار عمومی جهان حضور دارد و این حضور، واقعیتی غیرقابل انکار است.

وی گفت: امروز اگر دشمن عصبانی است، به این دلیل است که ایران را قوی می‌بیند. این قدرت، رمز مقاومتی است که جمهوری اسلامی ایران در جهان معاصر ایجاد کرده است.

نیم قرن تلاش دشمن برای توقف انقلاب اسلامی

وی افزود: دشمن در طول نیم قرن گذشته همه توان خود را به کار گرفت تا انقلاب اسلامی ایران به پیروزی نرسد؛ اما وقتی انقلاب به پیروزی رسید، تلاش کرد مانع از تثبیت آن شود.

به گفته وی، زمانی که انقلاب تثبیت شد، دشمنان برای جلوگیری از توسعه و گسترش آن، دست به انواع توطئه‌ها و تهاجمات زدند.

تهاجمات مستقیم و غیرمستقیم علیه ملت ایران

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: دشمنان از هیچ اقدامی علیه ملت ایران دریغ نکردند و با طراحی ترورها، خیانت‌ها، جنگ‌های مستقیم و غیرمستقیم، نیابتی و غیرنیابتی، تلاش کردند انقلاب اسلامی را متوقف کنند.

وی خاطرنشان کرد: همه این اقدامات با هدف شکست دادن انقلاب اسلامی و تضعیف اراده ملت ایران انجام شد، اما به لطف الهی و هوشیاری مردم، این توطئه‌ها یکی پس از دیگری خنثی شد.

سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: جهان امروز به روشنی مشاهده می‌کند که دشمنان ایران اسلامی در درک واقعیت و عمق راهبردی انقلاب اسلامی دچار خطای محاسباتی شدند و نتوانستند ماهیت حقیقی این حرکت الهی را درک کنند.

وی گفت: تنوع تهدیدها، ترورها و حمله‌ها در میدان‌های مختلف نشان می‌دهد که دشمن در محاسبات خود دچار سردرگمی و اشتباهات فاحش شده است.

جنگ قهرمانانه ۱۲ روزه نماد استقلال و استقامت ملت ایران

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر افزود: این نبرد قهرمانانه که ملت ایران علیه جبهه استکبار و نیابتا با رژیم صهیونیستی انجام داد، برای جهانیان آشکار ساخت که استقلال و تمامیت یک کشور، زمانی که با تکیه بر مردم و در زیر پرچم خود تحقق یابد، برای نظام سلطه غیرقابل تحمل است.

وی تصریح کرد: تلاش دشمنان این است که انقلاب اسلامی و ملت ایران را که به‌عنوان الگو و الهام‌بخش سایر ملت‌ها برای آزادی و استقلال شناخته شده‌اند، از میان بردارند و مانع تکرار چنین الگویی در دنیای امروز شوند.

به گفته وی، با این حال باید بدانند که حق همواره راه خود را خواهد یافت و باطل محکوم به نابودی است.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اگرچه ایران اسلامی بنا به درخواست برخی کشورها و برای توقف خونریزی، آتش‌بس اخیر را پذیرفت، اما بلافاصله دشمنان با فعال‌سازی مکانیسم موسوم به «ماشه» کوشیدند صحنه هجمه علیه ایران را به میدان جدیدی منتقل کنند.

وی تأکید کرد: هدف آنان ایجاد جنگ روانی علیه ملت ایران بود، اما در این میدان نیز شکست خورده‌اند و با بصیرت و آگاهی مردم، در آینده نیز شکست خواهند خورد.

وی افزود: امروز افکار عمومی جهان به روشنی دریافته است که جریان صهیونیستی و حامیان غربی آن که عامل اصلی نسل‌کشی در غزه و جنایات مشابه در مناطق دیگر بوده‌اند، خطری جدی برای بشریت محسوب می‌شوند.

به گفته وی، این جریان‌ها در پی منافع جاه‌طلبانه خود هستند و هیچ ارزشی برای انسانیت قائل نیستند.

سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: دستگاه قضائی در کنار دولت و نهادهای نظارتی، اجازه نخواهد داد که سودجویان و فرصت‌طلبان با سوءاستفاده از شرایط اقتصادی، کام مردم را تلخ کنند.

وی گفت: ریاست قوه قضائیه در هفته‌های اخیر تأکیدات فراوانی به بخش‌های مختلف از جمله دادستان‌های سراسر کشور، سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های اجرایی داشته‌اند تا با همکاری و هماهنگی کامل، از هرگونه اخلال در بازار و ایجاد نارضایتی عمومی جلوگیری شود.

نظارت مستمر بر بازار و برخورد با ترک فعل‌های نظارتی

وی افزود: علاوه بر برخورد با متخلفان اقتصادی، ترک فعل در بخش‌های نظارتی نیز پیگیری خواهد شد. کسانی که وظیفه کنترل بازار را بر عهده دارند اما در انجام مأموریت خود کوتاهی کنند، مورد تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

به گفته وی، دستگاه قضائی بر اساس دستور ریاست قوه قضائیه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مأموریت یافته است که وضعیت بازار را به صورت روزانه رصد کند تا اجازه ندهد بی‌نظمی یا احتکار به معیشت مردم آسیب بزند.

برخورد قاطع با احتکار و اخلالگران اقتصادی

وی تصریح کرد: در روزهای اخیر با مواردی از احتکار کالا به‌ویژه برنج برخورد قانونی صورت گرفته است و قوه قضائیه با کسانی که قصد بر هم زدن نظم بازار را داشته باشند، با قاطعیت رفتار خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: همان‌گونه که مردم مشاهده کردند، با عوامل احتکار و گران‌فروشی برخورد جدی انجام شده و این روند با شدت بیشتری ادامه خواهد داشت

قوه قضائیه خود را مسئول امنیت معیشتی مردم می‌داند

وی تأکید کرد: قوه قضائیه علاوه بر مسئولیت در حوزه امنیت عمومی، خود را موظف به حفظ امنیت اقتصادی و معیشتی مردم نیز می‌داند.

وی گفت: این دستگاه ضمن همکاری با دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی، در مواردی که دستگاه‌های اجرایی به وظایف خود عمل نکنند، رأساً ورود کرده و برای رفع مشکلات مردم اقدام خواهد کرد.

در حال تکمیل