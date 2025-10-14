خوش آیینه: سامانه های هوشمند تعاونی های مرزنشین به روز رسانی شود

محمد خوش‌آیینه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: لازم است بروزرسانی سامانه‌های هوشمند، فعال‌سازی مجامع و رفع مشکلات اقتصادی و مالیاتی شرکت‌های تعاونی مرزنشین به‌صورت جدی پیگیری شود.

وی با اشاره به اهمیت بروزرسانی و فعال‌سازی مجامع تعاونی‌ها در سامانه جامع هوشمند افزود: این اقدام باید از سوی اعضای شرکت‌های تعاونی انجام گیرد تا فعالیت آن‌ها به‌صورت رسمی و شفاف ادامه یابد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی ادامه داد: در صورت وجود هرگونه مشکل یا درخواست از سوی تعاونی‌ها، این اداره کل آماده انجام اقدامات لازم برای رفع آن‌هاست.

خوش‌آیینه تصریح کرد: رفع چالش‌های مالیاتی، اعمال مشوق‌ها و حمایت از فعالان اقتصادی در حوزه صادرات و واردات از جمله مهم‌ترین مطالبات شرکت‌های تعاونی مرزنشین است.

وی بیان کرد: اهتمام مدیران استانی در دولت چهاردهم برای حمایت هرچه بیشتر از شرکت‌های تعاونی مرزنشین و ارتقای فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.