به گزارش خبرنگار مهر، محمد رشیدی، صبح جمعه در بازدید از غرفه اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه در نمایشگاه بین‌المللی این شهر، با تأکید بر ضرورت گسترش پیوند میان صنعت و فرهنگ کتاب‌خوانی اظهار کرد: حضور نهاد کتابخانه‌های عمومی در نمایشگاهی با محوریت صنعت اقدامی ارزشمند و خلاقانه است که می‌تواند میان دو حوزه‌ی به ظاهر متفاوت، اما در عمل مکمل، یعنی صنعت و فرهنگ، ارتباطی سازنده برقرار کند.

وی با ابراز خرسندی از حضور فعال کتابخانه‌های عمومی در فضای صنعتی افزود: کتاب و مطالعه جزئی جدایی‌ناپذیر از زندگی انسان است و جامعه صنعتی نیز برای پویایی و پیشرفت، نیازمند بهره‌گیری از اندیشه، آگاهی و مطالعه است. صنعت بدون فرهنگ رشد نمی‌کند و فرهنگ نیز بدون صنعت پایدار نمی‌ماند.

رشیدی حضور کتابخانه‌های عمومی در چنین رویدادهایی را فرصتی مغتنم برای آشنایی صنعتگران با ظرفیت‌های فرهنگی استان دانست و گفت: اگر ارتباط میان صنعتگران و فعالان فرهنگی تقویت شود، بخش صنعت می‌تواند در قالب مسئولیت اجتماعی و فعالیت‌های خیرانه در توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و گسترش فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی نقش‌آفرین باشد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به تغییر الگوهای مطالعه در جامعه امروز اظهار داشت: نسل جوان به سمت کتاب‌های صوتی، پادکست‌ها و محتوای دیجیتال گرایش پیدا کرده است و این فرصت باید به‌درستی مدیریت شود تا کتابخانه‌های عمومی بتوانند با نیازها و سلیقه‌های جدید مخاطبان همگام شوند.

وی همچنین از تخصیص اعتباری ویژه برای تکمیل پروژه کتابخانه عمومی حضرت علی‌بن‌ابیطالب (ع) در شهر کوزران خبر داد و ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه کتابخانه‌های عمومی استان گفت: کتابخانه‌ها باید نه‌تنها مراکز نگهداری کتاب، بلکه پایگاه‌های زنده تعامل اجتماعی، آموزشی و فرهنگی باشند و ما در مجلس از این رویکرد حمایت می‌کنیم.

رشیدی در پایان حضور نهاد کتابخانه‌های عمومی در کنار صنایع بزرگ استان را اقدامی هوشمندانه دانست و ابراز امیدواری کرد: این تعامل سازنده میان صنعت و فرهنگ، الگویی برای دیگر استان‌ها شود و با استمرار آن، شاهد توسعه فرهنگی متوازن در کرمانشاه و سراسر کشور باشیم.