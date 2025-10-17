  1. استانها
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۵

رشیدی: پیوند صنعت و فرهنگ کتاب‌خوانی تقویت شود

کرمانشاه– نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در بازدید از غرفه کتابخانه‌های عمومی استان گفت: گسترش ارتباط صنعت و فرهنگ کتاب‌خوانی، مسیر توسعه فرهنگی استان را هموار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رشیدی، صبح جمعه در بازدید از غرفه اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه در نمایشگاه بین‌المللی این شهر، با تأکید بر ضرورت گسترش پیوند میان صنعت و فرهنگ کتاب‌خوانی اظهار کرد: حضور نهاد کتابخانه‌های عمومی در نمایشگاهی با محوریت صنعت اقدامی ارزشمند و خلاقانه است که می‌تواند میان دو حوزه‌ی به ظاهر متفاوت، اما در عمل مکمل، یعنی صنعت و فرهنگ، ارتباطی سازنده برقرار کند.

وی با ابراز خرسندی از حضور فعال کتابخانه‌های عمومی در فضای صنعتی افزود: کتاب و مطالعه جزئی جدایی‌ناپذیر از زندگی انسان است و جامعه صنعتی نیز برای پویایی و پیشرفت، نیازمند بهره‌گیری از اندیشه، آگاهی و مطالعه است. صنعت بدون فرهنگ رشد نمی‌کند و فرهنگ نیز بدون صنعت پایدار نمی‌ماند.

رشیدی حضور کتابخانه‌های عمومی در چنین رویدادهایی را فرصتی مغتنم برای آشنایی صنعتگران با ظرفیت‌های فرهنگی استان دانست و گفت: اگر ارتباط میان صنعتگران و فعالان فرهنگی تقویت شود، بخش صنعت می‌تواند در قالب مسئولیت اجتماعی و فعالیت‌های خیرانه در توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و گسترش فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی نقش‌آفرین باشد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به تغییر الگوهای مطالعه در جامعه امروز اظهار داشت: نسل جوان به سمت کتاب‌های صوتی، پادکست‌ها و محتوای دیجیتال گرایش پیدا کرده است و این فرصت باید به‌درستی مدیریت شود تا کتابخانه‌های عمومی بتوانند با نیازها و سلیقه‌های جدید مخاطبان همگام شوند.

وی همچنین از تخصیص اعتباری ویژه برای تکمیل پروژه کتابخانه عمومی حضرت علی‌بن‌ابیطالب (ع) در شهر کوزران خبر داد و ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه کتابخانه‌های عمومی استان گفت: کتابخانه‌ها باید نه‌تنها مراکز نگهداری کتاب، بلکه پایگاه‌های زنده تعامل اجتماعی، آموزشی و فرهنگی باشند و ما در مجلس از این رویکرد حمایت می‌کنیم.

رشیدی در پایان حضور نهاد کتابخانه‌های عمومی در کنار صنایع بزرگ استان را اقدامی هوشمندانه دانست و ابراز امیدواری کرد: این تعامل سازنده میان صنعت و فرهنگ، الگویی برای دیگر استان‌ها شود و با استمرار آن، شاهد توسعه فرهنگی متوازن در کرمانشاه و سراسر کشور باشیم.

