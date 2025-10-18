کردی: گوجه فرنگی خارج از فصل تفتان تا پایان آذر برداشت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فضل‌اله کردی صبح شنبه در جمع خبرنگاران از برداشت حدود ۲۸۰۰ تن گوجه‌فرنگی از ۸۰ هکتار از مزارع تفتان خبر داد.

مدیر جهاد کشاورزی تفتان با اشاره به اینکه میانگین عملکرد مزارع گوجه‌فرنگی حدود ۳۵ تن در هکتار است، اظهار داشت: این محصول در دو فصل بهار و تابستان در شهرستان کشت می‌شود.

کردی بیان کرد: در بیش از ۹۰ درصد مزارع، برای کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری آب، کشت گوجه‌فرنگی به روش نشایی و با سیستم آبیاری نوار تیپ انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: برداشت خارج از فصل گوجه‌فرنگی علاوه بر سودآوری برای کشاورزان، در تنظیم بازار و کاهش قیمت این محصول نیز تأثیر مستقیم دارد.

مدیر جهاد کشاورزی تفتان افزود: در جریان برداشت این محصول، برای بیش از ۱۶۰ نفر نیز اشتغال‌زایی می‌شود.