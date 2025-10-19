  1. استانها
جلیلیان: ترویج فرهنگ صرفه‌جویی پایه خانواده خوشبخت است

کرمانشاه - مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) گفت: خانواده خوشبخت، آگاه، بااحترام و میانه‌رو در اقتصاد است و صرفه‌جویی باید به‌عنوان فرهنگی ماندگار در جامعه نهادینه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه مهارت‌افزایی و ترویج سبک زندگی با محوریت صرفه‌جویی عصر یکشنبه با حضور جمعی از کارکنان و خانواده‌های آنان برگزار شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین جلیلیان، مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص)، با اشاره به آیات قرآن کریم و روایات اهل‌بیت (ع) اظهار داشت: صرفه‌جویی نه‌تنها یک توصیه اخلاقی بلکه یک ضرورت دینی و اجتماعی است که موجب خیر و برکت در زندگی انسان می‌شود.

وی با استناد به حدیث پیامبر اسلام (ص) درباره ویژگی‌های خانواده خوشبخت گفت: خانواده‌ای که از آگاهی دینی و بصیرت برخوردار است، احترام متقابل میان اعضا را رعایت می‌کند و در هزینه‌ها میانه‌روی پیشه می‌سازد، در مسیر سعادت و آرامش گام برمی‌دارد.

حجت‌الاسلام جلیلیان با تأکید بر اینکه صرفه‌جویی باید به‌عنوان یک فرهنگ در جامعه نهادینه شود، افزود: نگاه ما به صرفه‌جویی نباید صرفاً اقتصادی باشد، بلکه باید آن را رفتاری فرهنگی و اخلاقی بدانیم که زمینه‌ساز رشد معنوی و اجتماعی است.

وی خاطرنشان کرد: اسراف از گناهان کبیره است و لازم است همه افراد جامعه، چه در محیط کار و چه در خانواده، نسبت به رعایت اصول صرفه‌جویی دقت بیشتری داشته باشند تا از برکات آن در زندگی بهره‌مند شوند.

