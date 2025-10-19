به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گردان های عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس با صدور بیانیهای اعلام کرد که جسد یکی دیگر از اسرای صهیونیستی را پیدا کرده و در صورت فراهم شدن شرایط آن را تحویل خواهد داد.
در بیانیه گردانهای قسام آمده است: ما امروز در جریان عملیات جستجوی مداوم، جسد یک اسیر اسرائیلی دیگر را پیدا کردیم و در صورت مناسب بودن شرایط میدانی، آن را امروز تحویل خواهیم داد.
شاخه نظامی جنبش حماس تأکید کرد که هرگونه تشدید تنش توسط صهیونیستها، مانع جستجو، کاوش و بازیابی اجساد خواهد شد و این امر، باز پس گرفتن اجساد کشتهشدگان اسرائیلی توسط رژیم اشغالگر را به تأخیر خواهد انداخت.
این خبر در حالی است که گردانهای قسام، امروز یکشنبه در واکنش به ادعای نقض آتش بس بعد از حادثه رفح، با صدور بیانیهای اعلام کرد که این گردان ها بر تعهد کامل خود به اجرای تمام توافقات، به ویژه آتشبس در سراسر نوار غزه تأکید دارد.
