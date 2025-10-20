«ابوالقاسمی» مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه شاهرود شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تکریم و معارفه مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه ناحیه شاهرود همزمان با صبح دوشنبه در حالی به میزبانی کانون بسیج شاهرود برگزار شد که در این مراسم حجتالاسلام حسین ابوالقاسمی به عنوان نماینده جدید ولی فقیه در سپاه شاهرود معرفی و حکم خود را دریافت کرد.
در این مراسم که با حضور امام جمعه شاهرود و مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان برگزار شد، همچنین از خدمات هشت ساله حجتالاسلام حسین ابوالقاسمی در مقام نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه شاهرود هم قدردانی بعمل آمد.
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان در این مراسم با بیان اینکه ترویج ارزشهای دینی و اسلامی و انقلابی باید در تمام مجموعههای اجرایی و نظامی و … کشورمان اولویت باشد، گفت: حفظ و ترویج ارزشها یکی از رسالتهایی است که نمایندگی ولی فقیه در سپاه هر منطقهای باید به آن واقف باشد.
حجتالاسلام سیروس حکمتینیک وظیفه اصلی نمایندگی ولیفقیه در سپاه را صیانت مکتبی، اخلاقی و سیاسی دانست و تاکید کرد: در سپاه مانند هر ارگان دیگری در نظام جمهوری اسلامی ایران میبایست ترویج ارزشها مد نظر قرار گیرد.
وی همچنین به مدیریت از دیدگاه قرآن کریم و همچنین دین مبین اسلامی پرداخت و با بیان اینکه در دین خدا و سیره رسول الله (ص) درباره شیوههای مدیریت توصیههای بسیاری میشود، افزود: تعهد و تخصص یکی از مهمترین اصول مدیریتی است که در دین مبین اسلام هم به آن توجه میشود.
نماینده ولی فقیه در سپاه استان سمنان با بیان اینکه تعامل خوب و استفاده از همه ظرفیتهای موجود در شهرستان شاهرود از جمله اموری است که از نمایندگی جدید سپاه شاهرود انتظار میرود، گفت: شهرستان شاهرود به لحاظ فرهنگی و مذهبی غنای بالایی دارد و لذا باید از همه ظرفیتها و فرصتهای این شهرستان بهره کافی را برد.
