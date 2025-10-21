منوچهر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح نتایج دیدارهای خود با مسئولان وزارت نیرو و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار کرد: در نخستین نشست با معاون محترم وزیر نیرو و رئیس سازمان مربوطه، بر اجرای سیاست‌های کلان دولت در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید شد. یکی از رویکردهای اصلی دولت، گسترش تولید انرژی پاک در کشور است و در همین راستا مقرر شد ۲۵۱ مگاوات انرژی تجدیدپذیر در غرب کشور احداث شود.

وی افزود: در این جلسه همچنین مقرر شد عملیات اجرایی ۱۱ نیروگاه سه‌مگاواتی در استان کرمانشاه توسط شرکت توزیع نیروی برق استان آغاز شود. این پروژه‌ها با مشارکت بخش خصوصی اجرا خواهد شد و می‌تواند به رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و تأمین برق مطمئن در مناطق مختلف استان کمک شایانی کند.

استاندار کرمانشاه در ادامه به دیدار دوم خود با معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مدیرعامل بیمه سلامت کشور اشاره کرد و گفت: برخی از مراکز درمانی و مؤسسات پزشکی استان مطالباتی از بیمه سلامت دارند که گاه موجب ایجاد مشکلاتی در ارائه خدمات به بیماران می‌شود. هدف از برگزاری این نشست، بررسی دقیق این مشکلات و جلوگیری از ایجاد خلل در خدمت‌رسانی به بیماران بود.

حبیبی ادامه داد: در این جلسه مقرر شد بیمه سلامت کشور با همکاری دستگاه‌های استانی نسبت به تسویه بخشی از مطالبات اقدام کند تا مراکز درمانی بدون دغدغه به ارائه خدمات ادامه دهند. از سوی دیگر، برخی شهرستان‌های استان فاقد ساختمان اداری مناسب برای بیمه سلامت هستند که در این زمینه استان کرمانشاه تأمین زمین را بر عهده گرفته و بیمه سلامت کشور نیز احداث ساختمان‌های مورد نیاز را دنبال خواهد کرد.

وی با اشاره به نشست دیگر با وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو تصریح کرد: در این نشست که با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان و مدیرکل بیمه سلامت کرمانشاه برگزار شد، تصمیمات مهمی برای تقویت حوزه دارو و خدمات درمانی اتخاذ گردید. مقرر شد ذخیره دارویی استان کرمانشاه به میزان قابل توجهی افزایش یابد تا کمبود دارویی در هیچیک از مراکز درمانی استان و شهرستان‌های همجوار ایجاد نشود.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه کرمانشاه مرکز درمانی غرب کشور است، افزود: بسیاری از بیماران استان‌های همجوار برای درمان به مراکز کرمانشاه مراجعه می‌کنند و به همین دلیل، افزایش ذخیره دارویی در استان از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی همچنین از راه‌اندازی آزمایشگاه مرجع غرب کشور در حوزه دارو و غذا خبر داد و گفت: این آزمایشگاه پس از تکمیل، خدمات گسترده‌تری به مردم و واحدهای تولیدی ارائه خواهد کرد. هدف این است که برای صدور مجوزهای لازم در حوزه غذا و دارو، دیگر نیازی به مراجعه به مرکز نباشد و استان بتواند به‌صورت مستقل و سریع‌تر خدمات صدور مجوز و بررسی‌های آزمایشگاهی را انجام دهد.

حبیبی در پایان با قدردانی از حمایت‌های وزیر بهداشت، رئیس سازمان غذا و دارو و مدیرعامل بیمه سلامت کشور، اظهار امیدواری کرد که با اجرای مصوبات این نشست‌ها، استان کرمانشاه در مسیر توسعه زیرساخت‌های درمانی و انرژی‌های نو گام‌های مؤثری بردارد و مشکلات مردم در این حوزه‌ها به حداقل برسد.