۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۵

خدادادی: عدالت آموزشی محور توسعه ورزش دانش‌آموزی است

شهرکرد- مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری بر لزوم توسعه زیرساخت‌های ورزشی و تحقق عدالت آموزشی برای همه دانش‌آموزان کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خدادادی، صبح سه‌شنبه در مراسم افتتاح زمین چمن مدرسه امام رضا طاقانک، ضمن تبریک هفته تربیت‌بدنی به دانش‌آموزان و همکاران فعال در حوزه ورزش، از تلاش‌های صورت‌گرفته در توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان قدردانی کرد.

وی با اشاره به حضور احمد راستینه، نماینده مردم شهرکرد، سامان، بن و فرخشهر در مجلس شورای اسلامی، گفت: امروز در کنار افتتاح زمین چمن این آموزشگاه، شاهد برگزاری شورای ورزش استان و بهره‌برداری از زمین چمن دبیرستان آیت‌الله کاشانی شهرکرد نیز بودیم که نشان‌دهنده توجه جدی به ورزش دانش‌آموزی است.

خدادادی با تقدیر از معاونت تربیت‌بدنی اداره‌کل، ناحیه ۲ آموزش و پرورش شهرکرد، مدیر آموزشگاه و سایر عوامل اجرایی، افزود: این زمین چمن، نمادی از تلاش جمعی برای فراهم‌سازی آنچه شایسته دانش‌آموزان عزیزمان است، محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر شعار عدالت آموزشی، اظهار داشت: دانش‌آموزی که در روستاهای محروم تحصیل می‌کند باید همان امکاناتی را داشته باشد که دانش‌آموز پایتخت‌نشین از آن بهره‌مند است. عدالت آموزشی یعنی فراهم‌سازی زیرساخت‌های برابر برای رشد و شکوفایی همه فرزندان ایران.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در پایان ضمن تشکر از همراهی مسئولان شهرستانی، نماینده مجلس و خیرین، ابراز امیدواری کرد که با استمرار این همکاری‌ها، مسیر خدمت به دانش‌آموزان با قوت و کیفیت بیشتری ادامه یابد.

