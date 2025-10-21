به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خدادادی، صبح سهشنبه در مراسم افتتاح زمین چمن مدرسه امام رضا طاقانک، ضمن تبریک هفته تربیتبدنی به دانشآموزان و همکاران فعال در حوزه ورزش، از تلاشهای صورتگرفته در توسعه زیرساختهای ورزشی استان قدردانی کرد.
وی با اشاره به حضور احمد راستینه، نماینده مردم شهرکرد، سامان، بن و فرخشهر در مجلس شورای اسلامی، گفت: امروز در کنار افتتاح زمین چمن این آموزشگاه، شاهد برگزاری شورای ورزش استان و بهرهبرداری از زمین چمن دبیرستان آیتالله کاشانی شهرکرد نیز بودیم که نشاندهنده توجه جدی به ورزش دانشآموزی است.
خدادادی با تقدیر از معاونت تربیتبدنی ادارهکل، ناحیه ۲ آموزش و پرورش شهرکرد، مدیر آموزشگاه و سایر عوامل اجرایی، افزود: این زمین چمن، نمادی از تلاش جمعی برای فراهمسازی آنچه شایسته دانشآموزان عزیزمان است، محسوب میشود.
وی با تأکید بر شعار عدالت آموزشی، اظهار داشت: دانشآموزی که در روستاهای محروم تحصیل میکند باید همان امکاناتی را داشته باشد که دانشآموز پایتختنشین از آن بهرهمند است. عدالت آموزشی یعنی فراهمسازی زیرساختهای برابر برای رشد و شکوفایی همه فرزندان ایران.
مدیرکل آموزش و پرورش استان در پایان ضمن تشکر از همراهی مسئولان شهرستانی، نماینده مجلس و خیرین، ابراز امیدواری کرد که با استمرار این همکاریها، مسیر خدمت به دانشآموزان با قوت و کیفیت بیشتری ادامه یابد.
