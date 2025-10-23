به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، وزیر آموزش و تربیت لبنان در واکنش به این حملات تاکید کرد: حملات اسرائیل در نزدیکی ۲ مدرسه در شمسطار و بعلبک را محکوم میکنیم.
وی افزود: از کشورهای تأثیرگذار میخواهیم به تجاوزات اسرائیل علیه مدارس و غیرنظامیان لبنان پایان دهند.
شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز اعتراف کرد که جنگندههای این رژیم ساعاتی قبل دست کم ۱۶ منطقه را در بقاع و دیگر مناطق لبنان بمباران کردند.
لازم به ذکر است با وجود اجرای توافق آتش بس میان حزب الله و رژیم صهیونیستی این رژیم طی ماههای گذشته همچنان به حملات وحشیانه خود علیه لبنان ادامه میدهد به طوری که ساعاتی قبل موج سنگینی از حملات هوایی را علیه این کشور آغاز کرد.
خبرنگار الجزیره گزارش داد که جنگندههای رژیم صهیونیستی اطراف منطقه شمسطار وجنتا واقع در بقاع و همچنین منطقه بلندیهای الهرمل در شرق لبنان را بمباران کردند.
