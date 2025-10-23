فولاد هرمزگان به دومین پیروزی خود دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنجشنبه در چارچوب هفته سوم مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال باشگاههای کشور، تیم فولاد هرمزگان در ورزشگاه ۲۰ هزار نفری خلیج فارس بندرعباس میزبان تیم پادیاب خلخال بود که در پایان با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسید.
گلهای فولاد هرمزگان را مهرداد آوخ، جواد رمضانی و سجاد طجرلو به ثمر رساندند تا نماینده هرمزگان با ۶ امتیاز در مکان چهارم جدول رده بندی قرار بگیرید.
تیم پادیاب خلخال نیز با سه امتیاز در رده هشتم جدول جای گرفت.
فولاد هرمزگان روز هشتم آبانماه در چارچوب رقابتهای جام حذفی فوتبال کشور، میهمان تیم اسپاد تهران خواهد بود.
همچنین دیگر نماینده فوتبال هرمزگان در لیگ دسته دوم تیم شهرداری بندرعباس، فردا جمعه دوم آبانماه در یاسوج به مصاف تیم دانا این شهر میرود.
