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۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۴۱

باحضور وزیر ورزش و جوانان:

تأکید مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی بر الگوگیری از حضرت زینب(س)

تأکید مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی بر الگوگیری از حضرت زینب(س)

تبریز- مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در آستانه ولادت حضرت زینب(س)، بر الگوگیری بانوان از سیره آن حضرت در عرصه‌های مقاومت و بصیرت تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز جمعه در آستانه سالروز ولادت با سعادت حضرت زینب کبری (س)، مراسمی با سخنرانی مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی و مداحی دکتر نراقیان در مسجد امیرالمؤمنین (ع) تبریز برگزار شد.

در این آئین که به همت هیأت بانوان انصارالمهدی (عج) تشکیل شد، حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسن اصل‌نژادی با تبیین مفاهیم «مقاومت»، «ایثار» و «سبک زندگی حضرت زینب (س)»، بر نقش بی‌بدیل ایشان به عنوان اسوه‌ای کامل در عرصه‌های پایداری، صبر و بصیرت تأکید نمود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان خطاب به بانوان حاضر در جلسه اظهار داشت: بانوان جامعه امروز ما باید با الهام‌گیری از سیره ارزشمند حضرت زینب (س)، در مسیر تعالی معنوی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و خدمتگذاری صادقانه گام بردارند.

کد مطلب 6632608

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