سلیمی: پایان خوش ماجرای مفقودی ۳۳ کوهنورد در گیلان؛ همه نجات یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی سلیمی شامگاه جمعه در گفتگو با رسانه‌ها در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: ساعت ۱۴:۴۵ روز جمعه (۲ آبان‌ماه) گزارشی مبنی بر مفقودی ۳۳ کوهنورد در محدوده کوهستانی گردپشته از توابع امامزاده هاشم، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر استان گیلان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله یک تیم امداد و نجات کوهستان به همراه یک دستگاه آمبولانس از پایگاه امداد و نجات شهدای سراوان رشت به محل حادثه اعزام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گیلان ادامه داد: نجاتگران پس از پیمایش چند ساعته در مسیرهای صعب‌العبور و پوشیده از مه، موفق شدند محل حضور کوهنوردان را شناسایی کنند و پس از انجام اقدامات ایمنی، آنان را به سلامت به منطقه امن منتقل کردند.

سلیمی تصریح کرد: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت و تمامی کوهنوردان در سلامت کامل به خانواده‌های خود بازگشتند.

وی از تلاش خستگی‌ناپذیر نیروهای امدادی تقدیر کرد و افزود: رعایت اصول ایمنی، همراه داشتن تجهیزات کامل و هماهنگی با نهادهای امدادی پیش از صعود، از مهم‌ترین مواردی است که باید توسط گروه‌های کوهنوردی مورد توجه قرار گیرد.