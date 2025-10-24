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۲ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۵۸

سلیمی: پایان خوش ماجرای مفقودی ۳۳ کوهنورد در گیلان؛ همه نجات یافتند

سلیمی: پایان خوش ماجرای مفقودی ۳۳ کوهنورد در گیلان؛ همه نجات یافتند

رشت – مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گیلان از نجات ۳۳ کوهنورد مفقودشده در ارتفاعات امامزاده هاشم خبر داد و گفت: این افراد پس از چهار ساعت جستجوی مستمر امدادگران، به سلامت به منطقه امن بازگشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی سلیمی شامگاه جمعه در گفتگو با رسانه‌ها در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: ساعت ۱۴:۴۵ روز جمعه (۲ آبان‌ماه) گزارشی مبنی بر مفقودی ۳۳ کوهنورد در محدوده کوهستانی گردپشته از توابع امامزاده هاشم، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر استان گیلان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله یک تیم امداد و نجات کوهستان به همراه یک دستگاه آمبولانس از پایگاه امداد و نجات شهدای سراوان رشت به محل حادثه اعزام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گیلان ادامه داد: نجاتگران پس از پیمایش چند ساعته در مسیرهای صعب‌العبور و پوشیده از مه، موفق شدند محل حضور کوهنوردان را شناسایی کنند و پس از انجام اقدامات ایمنی، آنان را به سلامت به منطقه امن منتقل کردند.

سلیمی تصریح کرد: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت و تمامی کوهنوردان در سلامت کامل به خانواده‌های خود بازگشتند.

وی از تلاش خستگی‌ناپذیر نیروهای امدادی تقدیر کرد و افزود: رعایت اصول ایمنی، همراه داشتن تجهیزات کامل و هماهنگی با نهادهای امدادی پیش از صعود، از مهم‌ترین مواردی است که باید توسط گروه‌های کوهنوردی مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 6632982

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    نظرات

    • IR ۲۲:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۲
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      خداراشکرالحمدلله

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