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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۵۲

قالیباف: دهک‌بندی‌ها در قانون مشخص است؛ دولت‌ها خلاف قانون عمل کردند

قالیباف: دهک‌بندی‌ها در قانون مشخص است؛ دولت‌ها خلاف قانون عمل کردند

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دهک‌ها در قانون مشخص شده، به این شکل که هفت دهک یارانه دریافت می‌کنند و سه دهک نباید یارانه دریافت کنند، اما چند سال است که خلاف قانون عمل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی عملکرد دستگاه‌های متولی در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: دهک‌ها در قانون مشخص شده، به این صورت که هفت دهک یارانه دریافت می‌کنند و سه دهک نباید یارانه دریافت کنند، اما چند سال متوالی است که خلاف قانون عمل می‌شود.

وی با بیان اینکه در این زمینه نه تنها این دولت، بلکه دولت قبل هم خلاف قانون عمل کرده است، اظهار کرد: چندین سال است که سامانه رفاه ایرانیان وجود دارد و این سامانه باید به‌گونه‌ای باشد که اگر فردی از ۷ دهک یارانه بگیر خارج شد، بتواند اطلاعات خود را در سامانه مشاهده کند که چرا حذف شده و اگر اضافه می‌شود مشخص شود چرا به این دهک‌ها افزوده شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت و مجلس تصمیم گرفتند که در آبان ماه کالابرگ الکترونیکی که توزیع کالا است، اجرایی شود.

قالیباف متذکر شد: در برنامه هفتم آمده که وزارت تعاون مجاز است در سقف منابع مربوط در قوانین بودجه سنواتی با طراحی و استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه، مبتنی بر آزمون وسع با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد و با شناسایی اقشار کم‌درآمد تا دهک هفتم درآمدی، در قالب بسته معیشتی پایه به خانوارهای کم‌درآمد به‌صورت کالابرگ الکترونیکی مازاد بر یارانه‌های قانونی اقدام کند.

وی تاکید کرد: مجلس در قانون آورده که بر اساس نظام تأمین اجتماعی و با آزمون وسع بین ۱۰ دهک، ۷ دهک را شناسایی کنید؛ آقای میدری! شما باید آزمون وسع را انجام دهید.
قالیباف گفت: هدف مجلس این است که یارانه‌ای که در ابتدای زنجیره به صورت ارز به نهاده‌ها می‌دهیم، به کالاهای مشخصی تبدیل کرده و حداقل ۲۱۰۰ کالری در روز به خانواده‌های ۷ دهک برسد.

کد مطلب 6637021
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • IR ۱۶:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
      2 0
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      درواقع این شد یک حرف حساب واقعا طبق قانون عمل نشده بنده دهک ۳ بوده ام باحقوق ۷میلیون خانواده پنج نفره مستاجر چرا بردنم دهک ۸ به چه قانونی
    • ناشناس IR ۱۹:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
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      همه مردم اجناس رو گران می‌خرند و باید همه یارانه بگیرند حذف کردن مردم عین ظلم است
    • ب م IR ۲۳:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
      0 0
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      خجالت آور هست این نوع دهک بندی خانواده ۳ نفره اگر ماهی ۳۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد حذف خواهد شد این آقایان بی خبر هستند گوشت ۱۳/۰۰ برنج ۲۰۰ تا ۴۰۰ حتما این آقایان کالا و خدمات را به قیمت ارزان دریافت می کنند یا می‌رسد
    • جمهور ملت IR ۰۷:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
      0 0
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      نسبت به ارزهای برنگشته کاری ندارید فقط ملت باید تاوان بدهند ؟

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