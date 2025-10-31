نازون باید خودش را با استقلال وفق دهد/ روند خوب باید ادامه پیدا کند

به گزارش خبرنگار مهر تیم فوتبال استقلال در فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر، با گذشت هشت هفته از مسابقات، عملکردی درخشان از خود به نمایش گذاشته و در صدر جدول رده‌بندی قرار گرفته است. شاگردان ریکاردو ساپینتو با ارائه بازی‌های منظم و پرانرژی، توانسته‌اند ثبات تاکتیکی خود را حفظ کنند و هواداران را به ادامه این روند امیدوار نگه دارند.

ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی استقلال، پیش از آغاز فصل وعده داده بود که تیمش برای کسب عنوان قهرمانی می‌جنگد و حالا آبی‌پوشان در مسیر تحقق این وعده گام برمی‌دارند. استقلال در هفته نهم لیگ برتر باید در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم آلومینیوم اراک برود؛ دیداری که روز جمعه نهم آبان برگزار می‌شود و می‌تواند نقش مهمی در حفظ صدرنشینی آبی‌ها ایفا کند.

هواداران استقلال امیدوارند شاگردان ساپینتو با ارائه نمایشی مقتدرانه، یک برد دیگر به دست آورند و اختلاف خود را با سایر مدعیان افزایش دهند. در سوی دیگر، تیم آلومینیوم نیز در هفته‌های اخیر روندی رو به رشد داشته و همین موضوع باعث می‌شود تقابل دو تیم از جذابیت‌های ویژه‌ای برخوردار باشد.

بازیکنانی مانند امیرمحمد رزاقی‌نیا، مهران احمدی، سعید سحرخیزان و… نقش مهمی در موفقیت‌های اخیر این تیم ایفا کرده‌اند. استقلال در صورت کسب سه امتیاز این دیدار می‌تواند جایگاه خود را در صدر جدول تثبیت کرده و با روحیه‌ای بالا به مصاف حریفان آینده برود.

محسن گروسی پیشکسوت تیم فوتبال استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با دیدار با آلومینیوم اظهار داشت: بازی مهم فقط مربوط به آلومینیوم نیست، همه دیدارها برای استقلال مهم است. چون با توجه به نتایجی که در ابتدای فصل گرفتند به جز بازی نخست مقابل تراکتور سایر دیدارها چندان مطلوب نبود و هنوز به ترکیب واقعی خود نرسیده بودند. اما در سه بازی اخیر واقعاً تیمی جوان، جنگنده و سرحال را دیدیم که روز به روز هماهنگی بیشتری میان بازیکنانش شکل می‌گیرد.

روند خوب استقلال باید ادامه دار باشد

وی افزود: حضور سرمربی در کنار زمین بسیار تأثیرگذار است. من فکر می‌کنم اگر استقلال به همین روند ادامه دهد، خیلی زود می‌تواند از سایر رقبا جدا شود. البته همه اینها منوط به این است که بازیکنان دچار نوسان نشوند. خوشبختانه تا اینجای کار نوسانی در عملکردشان ندیده‌ایم و امیدوارم این روند ادامه پیدا کند. تیم در مسیر بسیار خوبی افتاده و می‌تواند نتایج مثبتی که کسب کرده را تداوم ببخشد.

پیشکسوت استقلال درباره ترکیب این تیم در دو بازی اخیر نیز گفت: «ساپینتو در دو دیدار گذشته تقریباً ترکیب ثابتی را به میدان فرستاده و می‌توان گفت به ترکیب اصلی خودش رسیده است. من با هیچ بازیکنی کاری ندارم، اما اعتقادم این است که هر بازیکنی که خوب بازی کند و خواسته‌های سرمربی را برآورده کند باید در ترکیب قرار بگیرد، چه ۲۰ ساله باشد چه باتجربه‌تر. استقلال در این بازی‌ها تیمی جوان بود و نتایج خوبی گرفت، که نشان می‌دهد اعتماد به جوان‌ها می‌تواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشد.

نازون باید خودش را با استقلال وقف دهد

گروسی در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد ضعیف داکنز نازون، مهاجم خارجی استقلال، اظهار کرد: بازیکن باید بتواند خودش را با تیم وفق دهد. منِ مهاجم باید طوری حرکت کنم که بتوانم با سایر بازیکنان هماهنگ شوم. شرایط تیم ملی با باشگاه متفاوت است؛ در تیم ملی ممکن است همه در خدمت آن بازیکن باشند، اما در باشگاه باید همه برای هم بازی کنند، نه اینکه یک نفر همه را در اختیار خود بگیرد. نازون هنوز نتوانسته آن‌طور که باید اعتماد کادر فنی را جلب کند و عملکردش در خدمت تیم نبوده است.

عملکرد سحرخیزان بهتر از نازون بوده است

وی ادامه داد: به نظر من، سعید سحرخیزان جوان‌تر است، دوندگی بیشتری دارد و در عمق دفاع حریف به‌خوبی کار می‌کند. وقتی چنین بازیکنی وظایفش را به‌درستی انجام می‌دهد، چرا نباید بازی کند؟ نازون بازیکن خارجی است و باید بداند که جایگاهش با عملکردش به‌دست می‌آید. حالا صحبت از این است که اگر ۶۰ درصد بازی نکند سهمیه خارجی استقلال از بین می‌رود؛ خب باید از ابتدا فکر می‌کردند که آیا می‌توانند از این بازیکنان خارجی به‌خوبی استفاده کنند یا نه.

آسانی به یک بازیکن قابل اعتماد تبدیل شده است

پیشکسوت استقلال خاطرنشان کرد: ببینید، بازیکنانی مثل آسانی یا سایر خارجی‌ها نشان داده‌اند حرفه‌ای هستند. آسانی در یکی دو بازی نخست شاید همان بازیکنی که انتظار می‌رفت نبود، اما هرچه جلوتر رفت، بهتر شد و الان جزو بازیکنان قابل اعتماد تیم است. این مسئله به خود بازیکن بستگی دارد که چقدر برای جلب اعتماد کادر فنی تلاش کند.

هر تیمی با تمام توان مقابل استقلال قرار می‌گیرد

گروسی درباره دیدار پیش‌رو با آلومینیوم اراک گفت: در لیگ ایران چیزی به نام بازی آسان وجود ندارد؛ چه تیم‌های پایین جدول و چه تیم‌های بالای جدول، همه برای نتیجه گرفتن تلاش می‌کنند. اگر استقلال تمرکز لازم را نداشته باشد و کیفیت واقعی خود را به نمایش نگذارد، بازی برایش خطرناک می‌شود.»

وی در پایان گفت: هر تیمی مقابل استقلال با تمام توان بازی می‌کند تا نتیجه بگیرد. استقلال باید بتواند در برابر این نوع تیم‌ها که با روش‌های دفاعی یا بسته بازی می‌کنند، راهکار مناسبی پیدا کند تا نتایج مثبتش ادامه پیدا کند.