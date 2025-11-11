به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو بعد از ظهر سه شنبه در نشست محله‌محوری که در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) خیابان شادقلی‌خان منطقه نیروگاه برگزار شد، با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و قدردانی از همراهی مردم و دستگاه‌های اجرایی در اجرای طرح‌های محله‌محور گفت: حضور ما در محلات برای هم‌افزایی کامل و بهره‌گیری از نظرات مردم است تا با همکاری یکدیگر بتوانیم مسائل و مشکلات هر منطقه را به‌صورت میدانی شناسایی و حل کنیم.

استاندار قم با اشاره به جایگاه ممتاز قم در اجرای طرح محله‌محوری افزود: طرح محله‌محوری در قم به‌دلیل فعالیت‌های هدفمند سپاه و تشکیل قرارگاه محله‌محور از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و این هم‌افزایی میان سپاه و استانداری می‌تواند الگوی موفقی از مشارکت مردم و نهادهای انقلابی در اداره محلات ارائه دهد.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی بین دستگاه‌ها گفت: برخی مسائل محلی نیاز به همکاری چند دستگاه دارد و باید هر نهاد متناسب با توان و برنامه خود پای کار بیاید. هدف ما اجبار نیست، بلکه ایجاد روحیه مشارکت و همدلی برای آبادانی محلات است.

بهنام‌جو از اقدامات صورت‌گرفته در زمینه خدمات شهری، فاضلاب، و بهداشت منطقه نیروگاه نیز یاد کرد و افزود: در حال حاضر حدود ۴۲۵ هزار خانوار تحت پوشش شبکه فاضلاب استان قرار دارند و برای افزایش ظرفیت تصفیه‌خانه‌ها برنامه‌ریزی جدی شده است. بخشی از پروژه‌ها نیز با مشارکت بخش خصوصی و پیگیری‌های سپاه در حال اجراست.

وی همچنین بر لزوم رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی محلات، ایجاد مراکز مشاوره، و تقویت فضاهای فرهنگی و ورزشی تأکید کرد و گفت: جوانان محله باید در کنار فعالیت‌های دینی و فرهنگی، از امکانات ورزشی و آموزشی نیز بهره‌مند شوند. استفاده از ظرفیت مدارس در ساعات غیرآموزشی و بهره‌گیری از سالن‌های ورزشی موجود در محله می‌تواند نشاط و انسجام اجتماعی را افزایش دهد.

استاندار قم در پایان ضمن تأکید بر پیگیری مصوبات این نشست اظهار داشت: محله‌محوری یک شعار نیست؛ رویکردی عملی برای احیای همبستگی، کاهش آسیب‌ها و افزایش امید و مشارکت اجتماعی در سطح شهر قم است و با کمک مردم، مساجد، سپاه و دستگاه‌های اجرایی، می‌توانیم محلات را به کانون‌های پیشرفت، امنیت و آرامش تبدیل کنیم.