به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین رضا سرشار در خطبههای نماز عبادی سیاسی جمعه مهرشهر با توصیه به تقوای الهی، بحران کمآبی و انتخابات پارلمانی عراق را دو مسئله مهم و تأثیرگذار این روزها دانست.
وی بابیان اینکه خشکسالی تنها محدود به ایران نیست و کشورهای منطقه نیز از این چالش رنج میبرند، اظهار کرد: در تاریخ اسلام نیز در زمان پیامبر اکرم (ص) و اهلبیت (ع) دورههای کمآبی وجود داشته است و اکنون در میانه فصل پاییز هستیم و در استان البرز حتی یک قطره باران نباریده که این موضوع هشداردهنده است.
امامجمعه مهرشهر با تأکید بر اینکه نخستین وظیفه مردم، صرفهجویی در مصرف آب است، گفت: کمبود آب بسیار جدی است و احتمال دارد تا دو سال آینده نیز با خشکسالی مواجه باشیم.
سرشار با انتقاد از هدر رفت گسترده آب در کشاورزی و صنعت افزود: چرا هنوز محصولات پرمصرف کشت میشود؟ چرا روشهای سنتی آبیاری اصلاحنشده است؟ محصولی مانند هندوانه برای تولید هر کیلو بیش از دویست لیتر آب مصرف میکند و این یعنی تخلیه سفرههای زیرزمینی کشور که سالها پیش باید این اصلاحات صورت میگرفت.
وی بر ضرورت همراهی معنوی مردم با دعا برای نزول باران تأکید کرد و گفت: از ائمه جماعات خواستهایم دعای نوزدهم صحیفه سجادیه را در مساجد قرائت کنند؛ این دعا کوتاه اما بسیار مؤثر است و مردم نیز میتوانند آن را در منازل بخوانند چراکه دعا اثر دارد و از خداوند میخواهیم رحمتش را بر ما نازل کند
خطیب جمعه مهرشهر افزود: پیگیریها برای برگزاری نماز باران در سطح استان آغازشده و امیدواریم بهزودی این مراسم برگزار شود.
سرشار در بخش دیگری مشارکت گسترده مردم عراق در انتخابات پارلمانی را نشاندهنده بلوغ سیاسی و اراده جمعی آنان دانست و گفت: باوجوداینکه بعضی افراد حضور در انتخابات را تحریم و حتی حرام اعلام کردند، ملت عراق با مشارکت چشمگیر پای صندوقها آمدند و نشان دادند به ثبات و آینده کشور خود پایبندند.
وی با اشاره به تلاشهای آمریکا و رژیم صهیونیستی برای ایجاد شکاف در جامعه عراق، افزود: استکبار جهانی با ابزار رسانهای، امنیتی و سیاسی تلاش کرد انسجام مردم عراق را تضعیف کند، اما حضور قاطع ملت عراق تمام این توطئهها را خنثی کرد.
امامجمعه مهرشهر با تأکید بر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب درباره نقش وحدت در شکست دشمنان، تصریح کرد: همانطور که ایشان فرمودند، هر جا اتحاد و انسجام باشد، مستکبران هیچ غلطی نمیتوانند بکنند. انتخابات اخیر عراق نمونه روشنی از شکست توطئههای استکبار بود.
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