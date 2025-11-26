واژگونی مرگبار سمند در نی ریز، ۲ کشته و ۳ مصدوم بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صادق سلیمی ظهر چهارشنبه اظهار کرد: روز گذشته در پی اعلام یک فقره واژگونی به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، بلافاصله گشت پلیس‌راه و عوامل امدادی به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی افزود: با حضور مأموران مشخص شد یک خودرو سمند با ۵ سرنشین در محور مواصلاتی قطرویه-سیرجان از جاده منحرف و واژگون شده، که متأسفانه ۲ نفر (زن) سرنشین خودرو به دلیل شدت جراحات وارده در دم فوت کردند.

رئیس پلیس راه شمال فارس با اشاره به اینکه راننده و ۲ سرنشین دیگر این خودرو در این حادثه مجروح که توسط عوامل امدادی به مراکز درمانی انتقال داده شدند، گفت: کارشناسان علت تامه این حادثه را ۵۰ درصد بی احتیاطی و عدم توجه به جلو از سوی راننده و همچنین ۵۰ درصد نیز اداره راه و شهرسازی به دلیل ایجاد خاکریز اعلام کردند.