۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۶

واژگونی مرگبار سمند در نی ریز، ۲ کشته و ۳ مصدوم بر جا گذاشت

شیراز- رئیس پلیس راه شمال فارس از وقوع یک فقره واژگونی سواری سمند در محور مواصلاتی قطرویه-سیرجان با ۲ کشته و ۳ مصدوم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صادق سلیمی ظهر چهارشنبه اظهار کرد: روز گذشته در پی اعلام یک فقره واژگونی به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، بلافاصله گشت پلیس‌راه و عوامل امدادی به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی افزود: با حضور مأموران مشخص شد یک خودرو سمند با ۵ سرنشین در محور مواصلاتی قطرویه-سیرجان از جاده منحرف و واژگون شده، که متأسفانه ۲ نفر (زن) سرنشین خودرو به دلیل شدت جراحات وارده در دم فوت کردند.

رئیس پلیس راه شمال فارس با اشاره به اینکه راننده و ۲ سرنشین دیگر این خودرو در این حادثه مجروح که توسط عوامل امدادی به مراکز درمانی انتقال داده شدند، گفت: کارشناسان علت تامه این حادثه را ۵۰ درصد بی احتیاطی و عدم توجه به جلو از سوی راننده و همچنین ۵۰ درصد نیز اداره راه و شهرسازی به دلیل ایجاد خاکریز اعلام کردند.

