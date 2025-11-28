به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ارتش رژیم صهیونیستی از زخمی شدن ۶ نظامی این رژیم در جریان درگیری با جوانان سوری در شهرک بیت جن در حومه دمشق خبر داد که حال سه نفر از آنها وخیم گزارش شده است.

برخی رسانه های رژیم صهیونیستی از زخمی شدن ۱۳ نظامی این رژیم خبر دادند.

درگیری زمانی رخ داده است که نظامیان اسرائیلی وارد این شهرک شدند و به محاصره جوانان سوری درآمدند.

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که نیروهای تیپ ۲۱۰ برای بازداشت افرادی وابسته به جماعت اسلامی در بیت جن وارد عمل شده اند.

ارتش این ریم ادعا کرد که این افراد در اقدام علیه صهیونیستها مشارکت کرده اند.

همچنین ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد: افراد مسلح به سمت نیروهای ما آتش گشودند که ما واکنش نشان دادیم و حمایت هوایی از نیروها در منطقه به عمل آمد. افرادی را بازداشت کردیم و شماری از افراد مسلح را کشتیم. حمله ما با زخمی شدن ۶ نظامی ما و کشته شدن شماری از خرابکاران در جریان درگیری، پایان یافت.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد نیروی هوایی ارتش این رژیم به دلیل نزدیکی نیروهای نظامی به اهالی منطقه بیت جن در سوریه نتوانسته برای نجات آنها دخالت کند.

در همین رابطه پایگاه اینترنتی عبری زبان واللا تاکید کرد نیروهای ارتش رژیم اشغالگر پس از آغاز درگیری مسلحانه با اهالی این منطقه از این منطقه فرار کرده و خودروهای خود را رها کردند و پس از آن نیروی هوایی این تجهیزات را بمباران کرده است.

منابع سوری اعلام کردند که ساکنان شهرک بیت جن در حومه دمشق صبح امروز با نظامیان اسرائیلی که به این شهرک وارد شده بودند درگیر شده و در جریان این درگیری های شدید با نظامیان اسرائیلی، ضربات مهلکی به آنها وارد کردند که رژیم صهیونیستی به ناچار دست به دامان نیروی هوایی خود شد تا این شهرک را زیر آتش بگیرد و بر اثر آن شماری از ساکنان کشته و زخمی شدند.