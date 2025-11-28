  1. استانها
  2. اردبیل
۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۳

فعالیت های آموزشی دانشگاه ها و مدارس اردبیل فردا ۸ آذر غیرحضوری شد

فعالیت های آموزشی دانشگاه ها و مدارس اردبیل فردا ۸ آذر غیرحضوری شد

اردبیل-جانشین رئیس کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان اردبیل‌ از غیرحضوری شدن فعالیت های آموزشی دانشگاه ها و مدارس اردبیل فردا ۸ آذر خبر داد.

فرهاد سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به هشدارهای صادرشده از سوی ادارات کل حفاظت محیط زیست و هواشناسی مبنی بر پایداری جوی و افزایش غلظت آلاینده‌ها، بنا بر تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا، فعالیت‌های آموزشی حضوری در تمامی مدارس و دانشگاه‌های شهر اردبیل طی روز شنبه ۸ آذر تعطیل است.

وی افزود: بر همین اساس، مهدهای کودک و مراکز جامع سنجش نیز فردا تعطیل اعلام می‌شود و هیچ‌گونه فعالیت حضوری در این بخش‌ها انجام نخواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل از شهروندان خواست از فعالیت‌های ورزشی در فضای باز پرهیز کرده و افراد دارای مشکلات قلبی و تنفسی از تردد در مرکز شهر خودداری و هنگام تردد از ماسک استفاده کنند.

کد خبر 6670996

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها